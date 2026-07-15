Mâm cỗ quê gồm 12 món, nhưng món bình dân lại là 'ngôi sao' được khen hết lời

Thực khách ưu tiên gắp món dân dã

Mâm cỗ giỗ của một gia đình ở xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên (thuộc xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước đây) được chuẩn bị theo phong cách truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ với đủ các món luộc, xào, nướng và om.

Trên chiếc bàn inox hình chữ nhật, 12 món ăn được bày kín mặt bàn gồm: xôi ruốc, thịt lợn nướng, măng hầm chân giò, xúc xích rán, su hào cà rốt xào, tôm chiên, thịt bò xào cần tỏi tây, giò xào, thịt thỏ giả cầy, gà luộc, củ chuối om lươn cuộn lá lốt và dạ dày luộc.

Mâm cỗ nổi bật với sắc vàng của xôi, màu đỏ cam của tôm chiên, màu trắng ngà của gà luộc cùng các món nướng, món xào. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi bữa ăn bắt đầu, đĩa củ chuối om lươn đã nhanh chóng vơi.

Mâm cỗ gồm 12 món đầy đặn, chất lượng. Ảnh: Nhật Hà

Nhiều người trong mâm cỗ đều ưu tiên gắp món này. Củ chuối mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn nhẹ, ngấm vị nước om, quyện với hương thơm của lá lốt và vị ngọt tự nhiên của lươn.

Bà Phạm Thị Thủy (65 tuổi, Hưng Yên), một thực khách tham dự bữa giỗ, cho biết: "Tôi thật sự bất ngờ ngay từ miếng đầu tiên chạm lưỡi. Củ chuối không hề chát, nước om đậm đà.

Miếng lươn cuộn lá lốt lại thơm và béo nhờ sự hòa quyện của thịt lươn, xương lươn giã nhuyễn, thịt lợn băm cùng mùi thơm của nấm hương và độ giòn của mộc nhĩ. Mâm cỗ có rất nhiều món ngon nhưng tôi lại quay sang gắp món này nhiều nhất", bà Thủy chia sẻ.

Món củ chuối om lươn cuộn lá lốt là món khiến nhiều người tham dự xuýt xoa khen ngợi. Ảnh: Nhật Hà

Cùng chung cảm nhận, anh Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, Hưng Yên) cho biết, dù đã nhiều lần dự cỗ ở quê nhưng hiếm khi thấy món củ chuối om lươn cuộn lá lốt xuất hiện trong mâm cỗ.

"Đây là món nhìn đơn giản nhưng chế biến khá cầu kỳ. Ăn vừa thanh, vừa thơm, không bị ngấy như các món thịt. Đĩa thịt gà, thịt nướng, tôm chiên ở mâm tôi còn gần như nguyên đĩa thì bát củ chuối đã hết sạch", anh nói.

Bí quyết nằm ở khâu sơ chế

Theo anh Phạm Tuyến, người nấu chính cho 5 mâm cỗ giỗ, để có một nồi củ chuối om lươn ngon, công đoạn mất nhiều thời gian nhất là xử lý lươn.

Sau khi làm sạch, lươn được tách toàn bộ xương để lấy phần thịt nguyên. Điều đặc biệt nằm ở phần xương lươn. Thay vì bỏ đi, xương được giã thật nhuyễn rồi trộn cùng thịt băm, nấm hương và mộc nhĩ.

Hỗn hợp này tiếp tục được bọc trong lá lốt, cố định bằng dây chuối khô rồi thả vào nồi chuối om ở công đoạn cuối cùng.

Khi chín, miếng lươn vẫn giữ được độ ngọt, thơm mùi lá lốt và không bị khô. Ảnh: Nhật Hà

Nhờ tận dụng cả phần thịt lẫn xương, món củ chuối om lươn có vị ngọt tự nhiên, nước om đậm đà, thơm mùi lá lốt mà không cần nêm nhiều gia vị.

Củ chuối sau khi sơ chế kỹ được om đến khi mềm, ngấm nước dùng nhưng vẫn giữ được độ giòn nhẹ. Khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận vị bùi của củ chuối, vị ngọt của lươn cùng hương thơm của lá lốt, nấm hương và mộc nhĩ.

Theo gia đình, nguồn nguyên liệu cũng góp phần tạo nên hương vị của mâm cỗ.

Phần lớn thực phẩm đều do gia đình tự nuôi, tự trồng. Gà được thả vườn, lợn/thỏ nuôi tại nhà, rau hái ngoài vườn. Xã Vũ Tiên hầu như nhà nào cũng có vườn và ao rộng nên việc chuẩn bị nguyên liệu khá thuận lợi.

Những nguyên liệu không có sẵn, người nhà sẽ đi chợ từ sáng sớm để chọn từng mớ rau, miếng thịt tươi ngon. Sự kỹ lưỡng trong khâu chuẩn bị giúp các món ăn giữ được hương vị quen thuộc.

Theo gia đình, điều đáng quý nhất trong mỗi dịp nhà có cỗ không chỉ nằm ở mâm cỗ đầy đủ món ăn mà còn ở không khí sum họp của các thành viên. Ảnh: Nhật Hà

12 món ăn đều được các thành viên trong gia đình chung tay chuẩn bị nên không khí từ lúc sơ chế đến khi dọn mâm luôn rộn ràng.

Dù là người đứng bếp chính, nhưng anh Tuyến cảm thấy không thấy vất vả mà ngược lại rất vui vì những dịp giỗ chạp, lễ, Tết là lúc con cháu làm ăn xa trở về quây quần bên mâm cơm, cùng trò chuyện và hỏi han nhau. "Điều quý giá nhất là cả gia đình đều bình an, khỏe mạnh", anh bộc bạch.