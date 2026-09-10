Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Ngày 9/9, Báo Nông nghiệp và Môi trường có bài viết về bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E. Theo nội dung bài báo, phóng viên ghi nhận một số trường hợp người bệnh kẹp tiền trong sổ điều trị; sau đó tiền được nhân viên y tế lấy ra, trong khi một số bệnh nhân được gọi vào xạ trị trong thời gian ngắn.

Cùng ngày, báo này đăng clip, trong đó ghi lại cảnh người bệnh đặt tiền trong sổ tại khu vực tiếp nhận và nhân viên y tế lấy tiền ra.

Trả lời PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết: Bệnh viện E đã có công văn gửi Báo Nông nghiệp và Môi trường. Trong công văn, Bệnh viện đã cảm ơn báo đã quan tâm, tìm hiểu và phản ánh những thông tin liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Xạ trị.

Bệnh viện đánh giá nội dung phản ánh là "nguồn thông tin quan trọng" để rà soát, làm rõ những vấn đề có dấu hiệu tồn tại và kịp thời chấn chỉnh công tác phục vụ người bệnh.

Giám đốc Nguyễn Công Hựu cũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện E đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, trước hết tạm định chỉ công tác cá nhân bị phản ánh. Bệnh viện đồng thời phối hợp, làm việc với cơ quan an ninh, Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị liên quan trong bệnh viện để làm rõ nội dung vụ việc, xác minh trách nhiệm của các cá nhân theo quy định.

Theo Giám đốc Bệnh viện, căn cứ kết quả xác minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, bệnh viện sẽ áp dụng nghiêm các chế tài, hình thức xử lý kỷ luật và biện pháp xử phạt theo đúng quy định, thẩm quyền đối với cá nhân có sai phạm.

Bệnh viện cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và các biện pháp phòng, chống tiêu cực nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn.