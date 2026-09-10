Bộ Y tế chỉ đạo xác minh vụ “điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”
Trước thông tin phản ánh “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chỉ đạo bệnh viện này khẩn trương xác minh, làm rõ.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho hay, theo phản ánh của cơ quan truyền thông ngày 9/9 về nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E; về việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có).
Tiền mệnh giá 100.000 đồng được kẹp trong sổ xạ trị. Ảnh: Hùng Khang/Báo Nông nghiệp và Môi trường
Bên cạnh đó, công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông biết và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 15/9 để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện E tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát các khoa, phòng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao để sớm phát hiện các dấu hiệu và chấn chỉnh kịp thời; thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/09/2026 11:50 AM (GMT+7)