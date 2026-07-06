Sự thật về "công thức số 9" tính tần suất quan hệ theo tuổi

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là một công thức mang tính tham khảo vui vẻ, hoàn toàn không phải chuẩn mực y khoa. Trên thực tế, đời sống tình dục của mỗi người chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố và không thể gói gọn trong một phép tính đơn giản.

"Công thức số 9" là gì?

Theo cách tính được lưu truyền khá phổ biến, người ta lấy số hàng chục của tuổi nhân với 9 để ra một con số gồm hai chữ số. Chữ số hàng chục biểu thị số tuần, còn chữ số hàng đơn vị biểu thị số lần quan hệ trong khoảng thời gian đó.

Ví dụ: 20 tuổi: 2 x 9 = 18, hiểu là 8 lần trong 1 tuần. 30 tuổi: 3 x 9 = 27, tức 7 lần trong 2 tuần. 40 tuổi: 4 x 9 = 36, nghĩa là 6 lần trong 3 tuần. 50 tuổi: 5 x 9 = 45, tương đương 5 lần trong 4 tuần.

Nhờ cách tính đơn giản, dễ nhớ nên công thức này được nhiều người xem như "thước đo" phong độ đàn ông. Thậm chí có người còn lo lắng khi nhận thấy bản thân không đạt được số lần quan hệ theo công thức.

Tuy nhiên, các chuyên gia nam học cho rằng việc áp dụng cứng nhắc công thức này có thể tạo ra áp lực không cần thiết.

Không có công thức nào đúng cho tất cả mọi người

Theo các chuyên gia sức khỏe sinh sản, tuổi tác chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục. Trên thực tế, không phải cứ trẻ tuổi là ham muốn cao và cũng không phải cứ lớn tuổi là đời sống tình dục suy giảm.

Có những người ở tuổi ngoài 50 vẫn duy trì đời sống chăn gối đều đặn và viên mãn nhờ sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái và lối sống lành mạnh. Ngược lại, không ít người mới ngoài 30 tuổi đã gặp tình trạng giảm ham muốn do áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ hoặc các bệnh lý nền.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tần suất quan hệ tình dục có xu hướng giảm dần theo tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là xu hướng trung bình của một nhóm dân số, không thể áp dụng cho từng cá nhân cụ thể.

Một người đàn ông 35 tuổi thường xuyên thức khuya, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và ít vận động hoàn toàn có thể có đời sống tình dục kém hơn một người đàn ông 55 tuổi biết chăm sóc sức khỏe, tập thể dục đều đặn và có mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc.

Điều gì mới thực sự ảnh hưởng đến tần suất quan hệ?

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu và khả năng tình dục chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau.

Sức khỏe thể chất

Những bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, béo phì hay rối loạn nội tiết đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn và khả năng tình dục. Đặc biệt, nồng độ testosterone ở nam giới thường giảm dần theo tuổi. Tuy nhiên tốc độ suy giảm khác nhau ở mỗi người và chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống.

Tâm lý và cảm xúc

Căng thẳng kéo dài, áp lực tài chính, lo âu, trầm cảm hoặc mâu thuẫn trong hôn nhân đều có thể làm giảm nhu cầu tình dục. Nhiều cặp vợ chồng cho biết họ ít gần gũi không phải vì hết yêu mà đơn giản là quá bận rộn, quá mệt mỏi hoặc không còn thời gian dành cho nhau.

Chất lượng mối quan hệ

Sự thấu hiểu, chia sẻ và gắn kết cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục. Một cặp đôi có thể quan hệ ít hơn người khác nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc nếu cả hai đều hài lòng. Ngược lại, có những người duy trì tần suất cao nhưng vẫn cảm thấy thiếu kết nối hoặc áp lực.

Lối sống hàng ngày

Giấc ngủ, chế độ dinh dưỡng, vận động thể chất và việc sử dụng rượu bia, thuốc lá đều ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý có thể giúp cải thiện đáng kể ham muốn cũng như chức năng tình dục.