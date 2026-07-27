10 cây thuốc nam được nhiều người dùng để hỗ trợ giảm men gan cao

Men gan cao là gì?

Men gan là các enzym do gan sản xuất, tham gia vào quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi tế bào gan bị tổn thương, nồng độ men gan trong máu sẽ tăng cao. Tình trạng này có thể liên quan đến viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, lạm dụng rượu bia hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc, hóa chất. Men gan cao không phải là bệnh mà là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề và cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Có nên dùng thuốc nam để hỗ trợ giảm men gan cao?

Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhiều người lựa chọn các cây thuốc nam để hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đúng cách vì thảo dược cũng có thể gây tác dụng không mong muốn.

Ưu điểm

Một số cây thuốc nam được nghiên cứu cho thấy có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, tăng cường chức năng gan và góp phần cải thiện men gan. Ngoài ra, thảo dược thường có giá thành thấp và ít tác dụng phụ hơn nếu sử dụng đúng hướng dẫn.

Nhược điểm

Thuốc nam chủ yếu có tác dụng hỗ trợ, không điều trị được nguyên nhân gây men gan cao. Hiệu quả thường đến chậm, đòi hỏi sử dụng trong thời gian dài và không phù hợp với các trường hợp tổn thương gan nặng. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc điều trị để chỉ dùng thuốc nam.

Nhân trần là một trong những dược liệu quen thuộc trong các bài thuốc hỗ trợ gan

Top 10 cây thuốc nam hỗ trợ giảm men gan cao

Cây nhân trần

Nhân trần là dược liệu quen thuộc trong các bài thuốc hỗ trợ gan. Theo kinh nghiệm dân gian, lá và cành phơi khô được dùng để sắc nước uống hoặc pha như trà nhằm hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và cải thiện chức năng gan.

Cây atiso

Atiso được biết đến với tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan. Một số nghiên cứu cho thấy atiso chứa cynarin, silymarin cùng nhiều chất chống oxy hóa như rutin, luteolin, anthocyanin và quercetin, có thể góp phần bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ hạ men gan.

Cây kế sữa

Kế sữa là một trong những thảo dược được nghiên cứu nhiều về tác dụng bảo vệ gan. Hoạt chất silymarin trong cây giúp ổn định màng tế bào gan, hỗ trợ giảm tổn thương và tăng khả năng phục hồi chức năng gan.

Cây nhó đông

Theo y học cổ truyền, nhó đông có vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Rễ cây thường được phơi khô rồi sắc nước uống.

Cây mã đề

Mã đề là vị thuốc quen thuộc trong Đông y, được dùng để hỗ trợ thanh nhiệt, lợi tiểu và cải thiện chức năng gan. Lá có thể giã lấy nước hoặc nấu canh sử dụng, tuy nhiên cần kiên trì trong thời gian dài.

Cây mật nhân

Mật nhân (bách bệnh) được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ chức năng gan. Vỏ, rễ hoặc lá phơi khô thường được sắc lấy nước uống.

Cây cà gai leo

Cà gai leo là dược liệu được nghiên cứu khá nhiều về tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý gan. Một số hoạt chất như glycoalkaloid và alkaloid được cho là có khả năng hỗ trợ giải độc gan và cải thiện men gan.

Cây rau đắng

Rau đắng (biển súc) được dùng trong dân gian để hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và cải thiện các triệu chứng do nóng gan. Người dân thường dùng rau đắng nấu canh hoặc giã lấy nước uống.

Cây bí kỳ nam

Theo Đông y, bí kỳ nam có vị ngọt nhẹ, tính bình, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ hay men gan cao. Lá thường được phơi khô, sao vàng rồi sắc nước uống.

Cây diệp hạ châu

Diệp hạ châu (cây chó đẻ) thường được dùng để hỗ trợ giải độc gan và hạ men gan. Tuy nhiên, do có tính mát, người bệnh không nên lạm dụng trong thời gian dài. Người có cơ địa hàn hoặc đang mắc một số bệnh lý đặc biệt cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.