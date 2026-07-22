Uống trà xanh mỗi ngày có lợi gì cho gan?

Gan là một trong những cơ quan hoạt động nhiều nhất trong cơ thể, đảm nhiệm việc xử lý chất dinh dưỡng, lọc độc tố, sản xuất dịch mật và điều hòa đường huyết, cholesterol.

Theo Eating Well, chế độ ăn uống và lối sống có vai trò quan trọng với việc bảo vệ gan. Trong đó, trà xanh là thức uống chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, chống viêm hỗ trợ sức khỏe gan.

Có thể hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ

Lợi ích của trà xanh chủ yếu đến từ nhóm hợp chất thực vật gọi là catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG).

Bạn có thể uống trà xanh hằng ngày. Ảnh: Ban Mai

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa xảy ra khi mỡ tích tụ quá nhiều trong tế bào gan. Tình trạng trên hiện ảnh hưởng đến khoảng 30% số người trưởng thành trên thế giới và thường đi kèm béo phì, đái tháo đường type 2 hoặc tăng triglyceride máu.

Theo các nghiên cứu, EGCG có thể tác động đến quá trình tích tụ mỡ, stress oxy hóa, kháng insulin và viêm. Một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận việc uống trà xanh giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe gan, dù vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn để khẳng định hiệu quả.

Có thể giảm men gan

Men gan tăng cao thường là dấu hiệu của tổn thương hoặc bệnh lý về gan. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Malina Malkani, duy trì thói quen uống trà xanh có liên quan đến giảm men gan, thậm chí chỉ sau vài tuần sử dụng đều đặn.

Những cải thiện này rõ rệt hơn ở người mắc bệnh gan, trong khi kết quả ở người khỏe mạnh vẫn chưa thống nhất.

Có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Johannah Katz, các catechin trong trà xanh có thể tăng cường khả năng chống oxy hóa, điều hòa phản ứng viêm và hỗ trợ chuyển hóa chất béo trong gan, giúp tế bào gan loại bỏ các phần hư hại.

Chuyên gia Malkani cho biết những người duy trì thói quen uống trà xanh trong nhiều tháng có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và ung thư gan thấp hơn, có thể nhờ tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

Những thói quen khác bảo vệ gan

Bên cạnh uống trà xanh, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, protein nạc và chất béo lành mạnh, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa, carbohydrate tinh chế và đường bổ sung.

Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại và khói thuốc lá cũng như hạn chế hoặc tránh rượu bia là những biện pháp quan trọng để bảo vệ gan lâu dài.