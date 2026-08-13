Tại sao không nên rửa thịt gà trước khi nấu?

Thịt gà tươi sống có thể mang theo các vi sinh vật như Salmonella hay Campylobacter, những thủ phạm gây ngộ độc thực phẩm phổ biến. Khi rửa dưới vòi nước, lực nước không đủ để loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn bám trên bề mặt. Ngược lại, nước rửa khi bắn ra môi trường xung quanh có thể mang theo vi khuẩn lan sang bồn rửa, mặt bếp, dụng cụ hoặc thực phẩm khác.

Các nghiên cứu về an toàn thực phẩm cho thấy, vi khuẩn từ thịt sống có thể văng xa vài chục centimet theo các giọt nước li ti. Điều này khiến việc "rửa cho sạch" vô tình trở thành nguồn phát tán vi khuẩn trong không gian bếp, đặc biệt khi xung quanh có rau sống hoặc đồ ăn đã chế biến.

Gà mua siêu thị chỉ cần thấm khô rồi chế biến. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Nhiệt độ mới là yếu tố quyết định

Lực nước dù xối mạnh đến đâu cũng không thể rửa trôi được vi khuẩn đã bám chặt vào màng protein của thịt. Phần lớn vi sinh vật chỉ bị tiêu diệt khi đạt tới nhiệt độ đủ cao trong quá trình nấu chín (thường từ 70°C trở lên).

Vì vậy, bước quan trọng nhất để đảm bảo an toàn không nằm ở việc rửa thịt sống, mà là nấu chín kỹ. Khi thịt gà được đun ở nhiệt độ phù hợp, cấu trúc protein của vi khuẩn bị phá vỡ, khiến chúng không còn khả năng gây hại.

Rửa thịt gà đúng cách

Theo thói quen lâu nay, người Việt chú trọng việc khử mùi tanh, mùi hôi lông của gia cầm bằng cách xát muối, gừng hay rượu trắng. Nếu bạn vẫn muốn duy trì thói quen này, hoặc mua phải gà nguyên con còn lẫn tạp chất bụi bẩn, hãy nhớ nguyên tắc: Không xối dưới vòi nước chảy.

Thay vào đó, hãy chuẩn bị một chậu nước nhỏ, thả gà vào rửa nhẹ nhàng, sát muối gừng ở tầm thấp để nước không bị bắn tung tóe. Sau khi rửa xong, phải vớt ra rổ để ráo và dùng xà phòng diệt khuẩn rửa sạch ngay bồn rửa và tay của bạn.

Quy tắc an toàn khi xử lý thịt gà tươi sống

Đối với thịt gà đóng khay mua tại các siêu thị đã qua sơ chế đạt chuẩn, bạn hãy áp dụng quy tắc sau:

Thấm khô: Mở bao bì, dùng khăn giấy nhà bếp thấm thật khô các mặt của miếng thịt gà. Việc này vừa loại bỏ dịch tủy thừa, vừa giúp thịt gà khô ráo, khi chiên xào sẽ dễ lên màu vàng ruộm và không bị bắn dầu.

Cách ly: Luôn dùng thớt và dao thái thịt sống riêng biệt với đồ chín và rau củ quả.

Vệ sinh: Rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây ngay sau khi chạm vào thịt sống.

Giữ căn bếp an toàn đôi khi không nằm ở việc làm nhiều thao tác hơn, mà là làm đúng cách, bắt đầu từ những thói quen tưởng chừng rất quen thuộc.