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Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Sự kiện: Bệnh gan

Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.

Ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân, có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan và cần được thăm khám sớm.

Ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân, có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan và cần được thăm khám sớm.

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Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/07/2026 18:31 PM (GMT+7)
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