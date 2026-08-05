Người đàn ông 66 tuổi mắc ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người hay bỏ qua

Ngày 3/8, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và phẫu thuật robot thành công cho một trường hợp mắc ung thư trực tràng sau khi có dấu hiệu đau bụng, rối loạn đại tiện kéo dài.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tưởng là bệnh trĩ, đi khám phát hiện ung thư trực tràng

Theo đó, ông Đ.V.T. (66 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng. Khai thác tiểu sử được biết, bệnh nhân hay bị rối loạn đại tiện. Tuy nhiên, chủ quan tưởng bị trĩ nên không đi khám sớm.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng thấp giai đoạn tiến triển, khối u nằm cách rìa hậu môn chỉ khoảng 4 cm – vị trí được đánh giá có nhiều thách thức trong điều trị ngoại khoa.

Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp như vậy, bệnh ở giai đoạn tiến triển nên có nguy cơ tái phát, di căn; mục tiêu không chỉ là loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải cân nhắc bảo tồn tối đa chức năng hậu môn, giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được điều trị theo chiến lược đa mô thức với hóa xạ trị đồng thời. Các kết quả đánh giá sau điều trị ghi nhận đáp ứng tích cực. Đánh giá lâm sàng xác định sau hóa xạ, bệnh nhân đủ điều kiện thuận lợi để tiến hành phẫu thuật triệt căn.

Xác định đây là một trong những phẫu thuật khó của chuyên ngành tiêu hóa bởi trực tràng nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác hẹp, đặc biệt ở các khối u thấp gần cơ thắt hậu môn, bệnh nhân có khối u to, đã trả qua hoá xạ trị nên càng là thách thức cho phẫu thuật viên...các bác sĩ nhận định phẫu thuật robot là sự lựa chọn tối ưu để có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe đó.

Ekip không chỉ phải lấy bỏ triệt để tổn thương và hệ thống hạch theo nguyên tắc điều trị ung thư mà còn phải bảo tồn tối đa các bó thần kinh vùng chậu và bảo tồn chức năng hậu môn, hướng đến nâng cao chất lượng sống lâu dài của người bệnh.

Với hình ảnh đa chiều có độ phân giải cao, sự hỗ trợ của hệ thống robot, các cánh tay phẫu thuật linh hoạt giúp phẫu thuật viên thao tác thuận lợi hơn trong vùng chậu sâu, tăng khả năng bóc tách chính xác, kiểm soát mạch máu và bảo tồn các cấu trúc quan trọng.

Theo các chuyên gia, đây là một ca bệnh điển hình toàn bộ quá trình điều trị phản ánh rõ cách tiếp cận hiện nay trong điều trị ung thư trực tràng: Phối hợp chặt chẽ giữa hóa trị, xạ trị và phẫu thuật, thay vì phụ thuộc vào một phương pháp đơn lẻ.

Không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng

Các bác sĩ Bệnh viện K cho biết, theo ghi nhận ung thư Globocan năm 2024, số trường hợp mắc ung thư đại trực tràng đã tăng lên, ghi nhận 22.584 ca đứng thứ 3 ở cả 2 giới.

Bất cứ ai cũng có thể mắc ung thư trực tràng, nhất là ở nhóm trung niên và người cao tuổi. Bệnh thường không có nhiều biểu hiện rõ rệt, do đó mọi người cần chủ động thăm khám định kỳ thường xuyên để sớm phát hiện và điều trị kịp thời.

Đặc biệt với những người hay bị rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi thói quen đi vệ sinh... tuyệt đối không được chủ quan. Vì đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng.

Theo các bác sĩ, việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị triệt căn, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.