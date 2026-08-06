Chả chay kho sả đưa cơm nhà Tăng Thanh Hà

Có sở thích chế biến các món ăn dân dã, gần đây, Tăng Thanh Hà đãi gia đình món chả chay kho cùng củ cải. Món ăn đơn giản với các nguyên liệu dân dã nhưng hấp dẫn nhờ điểm nhấn là "mùi sả phi thơm khắp nhà".

Món chả chay dân dã, bắt mắt của Tăng Thanh Hà.

Món ăn được kho cùng phần nước xốt đậm đà, giúp các nguyên liệu thấm gia vị, củ cải mềm, trong khi chả chay có độ dai nhẹ, hợp ăn kèm cơm trắng và thêm rau xanh để bữa ăn trọn vị.

Phần nước xốt cho món chay có thể dùng nước tương nêm nếm thêm đường, sa tế/ tương ớt cho hợp khẩu vị. Ngoài ra, cũng có thể kho cùng nước dừa để món ăn thêm thơm ngon, đậm đà.

Nhân ngày Chủ nhật rảnh rỗi, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn chế biến lượng lớn, chia thành từng hộp chỉn chu, gửi tặng bạn bè thân thiết.

Tăng Thanh Hà không chỉ khéo léo trong việc chế biến các món mặn từ Á sang Âu mà còn thích vào bếp làm các món chay đơn giản, thanh đạm.

Cô từng tiết lộ một trong những món yêu thích chỉ đơn giản là bún trộn cùng nước tương, các loại rau thanh mát và đậu hũ chiên, rắc thêm đậu phộng rang, mỡ hành. Ngoài ra, nữ diễn viên còn làm chả giò chay từ các loại rau củ, bún Huế chay, miến xào chay,...

Món bún chay, trộn đậu hũ nước tương được Tăng Thanh Hà yêu thích trong những ngày nắng nóng.

Nữ diễn viên còn làm bún bò Huế, chả giò bằng nguyên liệu chính là các loại rau củ, nấm.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu"Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.

Cô cũng được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc bếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Dù là dâu hào môn, cô vẫn ưa thích các món ăn bình dân, khi có thời gian thường tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Mỗi khi đăng hình ảnh món ăn lên trang cá nhân, "ngọc nữ màn ảnh Việt" khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn.

Tăng Thanh Hà và ông xã - doanh nhân Louis Nguyễn.