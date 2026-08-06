Bác sĩ ung thư Mỹ tiết lộ món không bao giờ ăn

Không phải tự nhiên mà giới bác sĩ hầu như không bao giờ hút thuốc. Theo bài báo đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa (JAMA), chưa đầy 2% nhân viên y tế sử dụng thuốc lá, bởi họ là những người tận mắt chứng kiến tác hại tàn phá sức khỏe của nó, đặc biệt là nguy cơ ung thư tăng vọt. Tương tự, các bác sĩ ung bướu thường xuyên chứng kiến tác động của chế độ ăn uống và lối sống đối với căn bệnh này, từ đó chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt của chính bản thân.

Tiến sĩ, bác sĩ Nathan Handley, Giám đốc Chương trình Phục hồi Ung thư Tích hợp tại Viện Sức khỏe Tích hợp Marcus thuộc Jefferson Health, cho biết dữ liệu từ Hiệp hội Ung thư Mỹ cho thấy riêng chế độ ăn uống chiếm khoảng 4% số ca ung thư tại nước này. Con số này không quá lớn nhưng lý do các bác sĩ luôn nhấn mạnh yếu tố dinh dưỡng là nó đi liền với các rủi ro có thể điều chỉnh khác như cân nặng, rượu bia và lối sống ít vận động. Sự kết hợp này chiếm tới khoảng một phần năm tổng số ca mắc ung thư.

Trên toàn cầu, có từ 30% đến 50% số ca bệnh liên quan đến các yếu tố lối sống và môi trường có thể thay đổi được. Người trưởng thành tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Mỹ về chế độ ăn uống và vận động có thể giảm 10-20% nguy cơ mắc ung thư và giảm 24-30% nguy cơ tử vong do căn bệnh này.

Ảnh minh họa: Joseph De Leo/Epicurious

Tương tự việc đa số bác sĩ nói không với thuốc lá, có một loại thực phẩm mà các bác sĩ ung bướu bỏ qua hoàn toàn khi ăn ngoài, đó chính là đồ chiên rán. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade hôm 22/7, các bác sĩ khẳng định thực phẩm chiên rán làm tăng nguy cơ mắc ung thư theo nhiều cơ chế khác nhau.

"Các nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn thực phẩm chiên ngập dầu có liên quan đến nguy cơ cao mắc một số bệnh ung thư, dù chưa có một yếu tố đơn lẻ nào giải thích đầy đủ mối quan hệ đó", bác sĩ Sudarsan Vishnu Kollimuttathuillam, chuyên gia ung bướu tại trung tâm ung thư ở thành phố Irvine, tiểu bang California, cho hay. Ông giải thích quá trình chiên ngập dầu khiến thực phẩm tiếp xúc với nhiệt độ cao, từ đó có thể tạo ra các hợp chất như acrylamide cùng nhiều hóa chất khác có tiềm năng gây ung thư.

Bên cạnh đó, bác sĩ Handley cũng cho hay việc chế biến thịt ở nhiệt độ cực cao như chiên, nướng hoặc làm cháy xém sẽ tạo ra các amine thơm dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), những chất gây tổn thương ADN và đã được chứng minh gây ung thư trong thử nghiệm trên động vật, đặc biệt là khi tái sử dụng dầu ăn ở nhiệt độ cao.

Mặt khác, việc tiêu thụ thường xuyên đồ chiên rán còn dễ dẫn đến béo phì. Bác sĩ Dillon Cason, chuyên gia huyết học và ung bướu tại Viện Ung thư Lehigh Valley Topper, phân tích béo phì đưa cơ thể vào trạng thái viêm mạn tính, giải phóng các chất chỉ thị viêm khiến tế bào bất thường có cơ hội sống sót và phát triển thành ung thư, đặc biệt là ở nhóm người trẻ dưới 40 tuổi.

Mặc dù chủ động loại bỏ đồ chiên rán khỏi khẩu phần ăn thường nhật, các bác sĩ ung bướu cũng nhấn mạnh không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào trực tiếp gây ung thư và ẩm thực không chỉ là dinh dưỡng mà còn mang lại sự thoải mái, niềm vui. Việc thỉnh thoảng nuông chiều bản thân bằng một vài món chiên khoái khẩu hoàn toàn không đáng lo ngại, miễn đó không phải thói quen kéo dài. Điều quan trọng là duy trì thực đơn dinh dưỡng lành mạnh tổng thể dài lâu.

Để giảm nguy cơ ung thư, các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên thực phẩm từ thực vật như rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Về nguồn đạm, đạm thực vật, gia cầm và cá là những lựa chọn tốt hơn so với thịt đỏ hoặc thực phẩm chế biến sẵn như thịt nguội và thịt hun khói.

Khi đi ăn ngoài, thay vì chọn các món chiên ngập dầu, các bác sĩ thường hướng tới những món chứa đạm nạc và nhiều rau xanh được chế biến bằng phương pháp nướng, hấp, chần hoặc hầm ở nhiệt độ vừa phải. Nếu chế biến đồ nướng, nên vặn lửa nhỏ, ướp thịt trước khi nướng để tránh bị cháy khét và hạn chế tối đa việc để thịt tiếp xúc lâu với lửa trực tiếp.

Những thay đổi nhỏ, bền vững trong thói quen ăn uống hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả phòng bệnh cao hơn nhiều so với các chế độ ăn kiêng quá khắt khe. Việc duy trì các thực phẩm giàu dinh dưỡng trong hầu hết thời gian và giữ đồ chiên rán cho những dịp đặc biệt là giải pháp khoa học giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.