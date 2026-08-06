Cứ nghĩ vỏ tôm là 'kho canxi', chuyên gia chỉ ra phần bổ dưỡng hơn lại không phải ở đó

Vỏ tôm không phải là phần mang lại nhiều lợi ích nhất như nhiều người tưởng

Tôm là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình và cũng được đánh giá là một trong những thực phẩm giàu protein cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ của con người. Đặc biệt, nhiều người có thói quen ăn cả vỏ tôm với quan niệm rằng vỏ tôm chứa nhiều canxi hơn phần thịt, từ đó giúp xương chắc khoẻ hơn. Liệu cách làm này có thực sự mang lại hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ?

"Nhiều người nghĩ rằng nhai cả vỏ tôm sẽ giúp bổ sung nhiều canxi và giúp xương chắc khoẻ hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở thực phẩm chứa bao nhiêu canxi mà còn nằm ở việc cơ thể mỗi người có thể hấp thu được bao nhiêu. Trong vỏ tôm có chứa canxi nhưng khả năng hấp thu không cao. Trong khi đó, thịt tôm có chứa nhiều protein và canxi ở dạng cơ thể dễ sử dụng hơn cùng các dưỡng chất như selen, kẽm hỗ trợ sức khoẻ xương. Chính vì vậy, xét về giá trị dinh dưỡng thực tế, thịt tôm vẫn là phần mang lại dinh dưỡng vượt trội hơn" - ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết.

Nhiều người cho rằng ăn cả vỏ tôm sẽ bổ sung nhiều canxi hơn, tuy nhiên chuyên gia cho biết khả năng hấp thu dưỡng chất mới là yếu tố quan trọng. (Ảnh minh họa)

Muốn bổ sung canxi hiệu quả, hệ tiêu hoá đóng vai trò quan trọng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, canxi chỉ phát huy tác dụng sau khi được tiêu hoá và hấp thu qua đường ruột. Vì vậy, lượng canxi có trong thực phẩm chưa phản ánh được đầy đủ các giá trị dinh dưỡng nếu như cơ thể con người không hấp thu hiệu quả.

Quan điểm này cũng tương đồng với Y học cổ truyền. Đông y cho rằng "Tỳ chủ vận hóa", tức chức năng tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể chuyển hóa và tận dụng dưỡng chất tốt hơn. So với phần vỏ cứng, thịt tôm mềm chứa nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hoá và phù hợp hơn với quá trình hấp thu. Trong y học cổ truyền, phần thịt tôm còn được xếp vào nhóm thực phẩm có tính ấm, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể và hỗ trợ sức khoẻ xương khớp.

Thịt tôm cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe xương, trong khi canxi trong vỏ tôm không dễ hấp thu. (Ảnh minh họa)

Ăn nhiều vỏ tôm nhưng chưa chắc cơ thể đã hấp thu được nhiều canxi

Nhiều người khi phát hiện cơ thể bị thiếu canxi lập tức nghĩ ngay đến việc bổ sung thật nhiều thực phẩm có chứa nhiều canxi nhằm bù lại lượng khoáng chất đang bị thiếu hụt này. Tuy nhiên, khả năng hấp thu canxi mới là yếu tố quyết định.

Hệ tiêu hoá hoạt động không tốt, lượng canxi đưa vào cơ thể cũng khó được sử dụng hiệu quả. Trong khi đó, vỏ tôm có chứa nhiều chitin nên khá khó tiêu, nếu ăn quá nhiều còn có thể gây khó chịu hệ tiêu hoá ở một số người. Chính vì vậy, việc ăn nhiều vỏ tôm không hẳn là cơ thể sẽ hấp thu được nhiều canxi.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn bổ sung nhiều thực phẩm đa dạng thay vì chỉ ăn nguyên vỏ tôm. Có rất nhiều nguồn thực phẩm giàu canxi và dễ hấp thu vào cơ thể như: cá nhỏ (loại ăn được xương), thịt tôm, các loại rau lá xanh đậm, các loại đậu, sữa và các chế phẩm từ sữa nếu phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đa dạng nguồn thực phẩm giàu canxi thay vì chỉ tập trung ăn vỏ tôm để bổ sung khoáng chất. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng sớm giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, duy trì vận động thể chất thường xuyên và bổ sung protein cũng góp phần giúp quá trình hấp thu canxi diễn ra hiệu quả, từ đó hỗ trợ duy trì hệ xương khớp khoẻ mạnh hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên đánh giá giá trị dinh dưỡng của một thực phẩm chỉ dựa trên hàm lượng canxi. Một chế độ ăn cân đối, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và lối sống khoa học mới là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe xương lâu dài.