Cô gái trẻ bất ngờ khi được chẩn đoán mắc cả u quái lẫn u xơ tử cung sau khi đi khám vì đau bụng rong kinh

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho 1 cô gái trẻ bị cả u quái lẫn u xơ tử cung mà vẫn giữ được khả năng mang thai cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Đ.T.H.Q (29 tuổi, chưa lập gia đình) đến khám tại Bệnh viện Quân đội 108 do tình trạng kinh nguyệt kéo dài khoảng 7 ngày, kèm đau bụng. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung dưới niêm mạc, kích thước 61 × 47 × 61 mm, phân loại FIGO L2, đẩy lồi buồng tử cung; đồng thời, bệnh nhân có khối u quái buồng trứng kích thước lớn, khoảng 121 × 65 × 131 mm (u quái là một loại khối u hiếm gặp được tạo thành từ nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, xương, cơ hoặc mô thần kinh - PV).

Theo bác sĩ Trần Thị Minh Trang, khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân đội 108, ở độ tuổi 29, khi người bệnh còn mong muốn mang thai trong tương lai, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa hiệu quả kiểm soát khối u và khả năng bảo tồn chức năng sinh sản.

Hình ảnh u xơ tử cung và u quái buồng trứng trước điều trị. Ảnh BVCC

Với mục tiêu đó, các bác sĩ Khoa Phụ sản phối hợp cùng Khoa Điện quang can thiệp xây dựng phương án điều trị kết hợp, phù hợp với đặc điểm tổn thương của người bệnh. Đối với khối u xơ tử cung có vị trí đẩy lồi buồng tử cung, phẫu thuật bóc u có thể tiềm ẩn nguy cơ tổn thương niêm mạc tử cung. Vì vậy, các bác sĩ lựa chọn phương pháp đốt u xơ bằng sóng cao tần (RFA – Radiofrequency Ablation).

Theo TS, bác sĩ Lê Duy Dũng - Chủ nhiệm khoa Điện quang can thiệp, Bệnh viện Quân đội 108, RFA sử dụng một kim điện cực đưa vào khối u dưới hướng dẫn của phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Năng lượng sóng cao tần tạo nhiệt tại mô u, gây hoại tử đông, từ đó làm khối u giảm dần thể tích theo thời gian. Khi khối u thoái triển, các triệu chứng như rong kinh, đau bụng và cảm giác chèn ép có thể được cải thiện.

Ưu điểm của phương pháp này là không cần rạch thành bụng, không tạo đường sẹo bóc u trên cơ tử cung. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với những phụ nữ trẻ còn dự định mang thai, bởi tổn thương thành tử cung và quá trình liền sẹo sau phẫu thuật là những vấn đề cần được cân nhắc trong kế hoạch sinh sản về sau.

Với khối u quái buồng trứng có kích thước 131mm, phẫu thuật được chỉ định nhằm loại bỏ khối u và tạo điều kiện đánh giá bản chất tổn thương. Kíp phẫu thuật do bác sĩ Trần Thanh Hương - Chủ nhiệm khoa Phụ sản thực hiện đã tiến hành phẫu thuật nội soi bóc u, hướng tới loại bỏ tổn thương đồng thời bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành.

Phẫu thuật nội soi sử dụng các đường rạch nhỏ để đưa dụng cụ vào ổ bụng, giúp hạn chế mức độ xâm lấn so với mổ mở trong những trường hợp phù hợp. Đối với bệnh nhân trẻ, việc bảo tồn mô buồng trứng có ý nghĩa quan trọng trong duy trì chức năng buồng trứng và tiềm năng sinh sản. Do đó, khi điều kiện lâm sàng cho phép, bóc u bảo tồn được ưu tiên thay vì cắt bỏ toàn bộ buồng trứng.

Hình ảnh u xơ tử cung và u quái buồng trứng sau 6 tháng điều trị

Sau điều trị, bệnh nhân được tái khám và theo dõi định kỳ. Kết quả chụp MRI sau 6 tháng ghi nhận thể tích khối u xơ tử cung giảm khoảng 83% so với trước điều trị. Tình trạng kinh nguyệt cũng trở lại đều đặn, các triệu chứng trước đó được cải thiện.