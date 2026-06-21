Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì chủ quan với dấu hiệu xuất hiện mỗi sáng

Suy thận - những dấu hiệu xuất hiện mỗi ngày nhưng bị bỏ qua

Trước khi phát hiện suy thận, Minh Anh (20 tuổi) đang là sinh viên đại học với cuộc sống học tập bình thường như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Khoảng một năm trước khi nhập viện, Minh Anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau đầu vùng gáy. Mỗi sáng ngủ dậy, cô nhận thấy mí mắt hơi sưng phù và nước tiểu có nhiều bọt. Cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc thức khuya học tập và áp lực học hành kéo dài, Minh Anh chỉ tự mua thuốc giảm đau sử dụng mà không đi khám.

Vài tháng sau, tình trạng phù bắt đầu xuất hiện ở chân, cân nặng tăng nhanh dù chế độ ăn uống không thay đổi. Nhiều lần đo huyết áp tại hiệu thuốc cho kết quả dao động từ 160-170 mmHg, song cô gái trẻ vẫn không quá lo lắng vì nghĩ rằng tăng huyết áp chỉ xảy ra ở người lớn tuổi.

Gần đây, các triệu chứng ngày càng nặng hơn với biểu hiện mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu ít và khó thở khi nằm. Lo ngại sức khỏe diễn biến bất thường, gia đình đã đưa Minh Anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Nhập viện với huyết áp 220/130 mmHg, thận đã mất chức năng

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Khoa Nội thận – Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng. Huyết áp đo được lên tới 220/130 mmHg, kèm phù toàn thân và lượng nước tiểu chỉ còn khoảng 200-300 ml mỗi ngày.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine máu vượt 1.000 µmol/L, cao gấp khoảng 10 lần mức bình thường. Mức lọc cầu thận giảm sâu, xuất hiện protein niệu nhiều. Hình ảnh siêu âm ghi nhận cả hai thận đã teo nhỏ, xơ hóa và mất chức năng không hồi phục.

Các bác sĩ xác định Minh Anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn tiến triển âm thầm trong thời gian dài.

Theo bác sĩ Huy, viêm cầu thận là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn ở người trẻ tuổi. Tuy nhiên, bệnh thường diễn biến lặng lẽ trong nhiều năm với những dấu hiệu dễ bị bỏ qua như tiểu nhiều bọt, phù nhẹ quanh mắt hoặc tăng huyết áp.

"Tổn thương cầu thận khiến khả năng lọc chất thải suy giảm, đồng thời làm cơ thể giữ muối và nước dẫn đến tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài lại tiếp tục làm tổn thương các mạch máu trong thận, tạo thành vòng xoắn bệnh lý khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn", bác sĩ Huy giải thích.

Cuộc sống gắn liền với máy lọc máu ở tuổi 20

Do tăng kali máu, quá tải dịch và huyết áp tăng rất cao có nguy cơ đe dọa tính mạng, Minh Anh được cấp cứu bằng thuốc hạ áp đường tĩnh mạch, đồng thời đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để lọc máu khẩn cấp.

Quá trình lọc máu giúp loại bỏ các chất độc và lượng dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể, góp phần cải thiện tình trạng khó thở, phù toàn thân và ổn định huyết áp. Người bệnh cũng được điều trị thiếu máu, rối loạn điện giải và theo dõi chặt chẽ các biến chứng tim mạch do tăng huyết áp nặng.

Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, huyết áp và tình trạng quá tải dịch dần được kiểm soát. Các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch ở cẳng tay để chuẩn bị cho quá trình lọc máu lâu dài.

Hiện nay, Minh Anh phải chạy thận định kỳ 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 4 giờ. Bên cạnh đó, cô phải sử dụng thuốc kiểm soát huyết áp, tuân thủ chế độ ăn hạn chế muối và kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể mỗi ngày.

Việc điều trị kéo dài khiến cuộc sống của nữ sinh viên thay đổi hoàn toàn. Cô phải sắp xếp lại lịch học và thường xuyên di chuyển giữa trường học và bệnh viện để đảm bảo các buổi lọc máu.

Minh Anh trong một buổi lọc máu định kỳ. Ảnh: BVCC

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu suy thận ở người trẻ không nên bỏ qua

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Huy, một trong những khó khăn lớn nhất của trường hợp này là người bệnh nhập viện khi thận đã xơ hóa hoàn toàn và không còn khả năng phục hồi.

Tăng huyết áp kéo dài trên nền suy thận giai đoạn cuối làm tăng nguy cơ đột quỵ, phù phổi cấp và nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm. Vì vậy, ê-kíp điều trị phải theo dõi rất sát trong quá trình lọc máu và điều chỉnh thuốc hạ áp một cách thận trọng để tránh biến động huyết áp đột ngột.

Các chuyên gia khuyến cáo, người trẻ tuổi không nên chủ quan với những dấu hiệu như tiểu nhiều bọt kéo dài, phù mí mắt vào buổi sáng, phù chân, tăng huyết áp, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc tiểu ít. Đây có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh thận.

Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp và xét nghiệm chức năng thận khi xuất hiện các triệu chứng bất thường có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý. Nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời từ giai đoạn đầu, nhiều trường hợp viêm cầu thận có thể được kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tiến triển thành suy thận mạn giai đoạn cuối.

Làm gì để ngăn ngừa suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ chức năng thận, mỗi người cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh.

Việc giảm muối, hạn chế đồ uống nhiều đường, ưu tiên thực phẩm tươi và kiểm soát huyết áp, đường huyết là những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy thận.

Đặc biệt, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, bởi suy thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng.

Bảo vệ thận không chỉ giúp phòng tránh bệnh lý nguy hiểm mà còn góp phần duy trì sức khỏe lâu dài và nâng cao tuổi thọ.