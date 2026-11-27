Bệnh thận ngày càng trở thành mối quan tâm lớn trong xã hội hiện đại. Thận đóng vai trò lọc chất thải, điều hòa lượng nước và cân bằng các khoáng chất trong máu.

Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì những chức năng này, hỗ trợ đào thải chất thải qua nước tiểu và hạn chế nguy cơ hình thành sỏi thận.

Tuy nhiên, không phải loại đồ uống nào cũng có lợi cho thận. Một số thức uống chứa nhiều đường, natri hoặc phốt pho có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường và gây thêm gánh nặng cho thận.

Dưới đây là 4 loại đồ uống người bệnh thận nên tránh hoặc hạn chế tiêu thụ.

1. Nước ngọt có gas

Thường xuyên uống nước ngọt có gas, đặc biệt là các loại chứa nhiều đường, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, đái tháo đường và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Các loại nước ngọt cola sẫm màu thường chứa acid phosphoric để tạo hương vị và bảo quản sản phẩm. Đây là nguồn phốt pho vô cơ mà cơ thể có thể hấp thu dễ dàng. Ở người mắc bệnh thận, khả năng đào thải phốt pho suy giảm, khiến khoáng chất này dễ tích tụ trong máu, ảnh hưởng đến xương và mạch máu.

Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu tự báo cáo của người tham gia cho thấy uống từ hai khẩu phần cola mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn.

Người mắc bệnh thận nên hạn chế uống nước ngọt, đặc biệt là cola sẫm màu, nên ưu tiên nước lọc hoặc nước có gas không đường nếu phù hợp với chế độ dinh dưỡng.

Uống hai lon cola hoặc nhiều hơn mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn. Ảnh minh họa.

2. Nước tăng lực

Mặc dù nước tăng lực có thể tạm thời giúp tăng năng lượng nhưng chúng cũng có thể gây hại cho sức khỏe thận. Nước tăng lực là thực phẩm siêu chế biến chứa đầy chất phụ gia và hầu như không có giá trị dinh dưỡng. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến với nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn.

Đồ uống tăng lực chứa nhiều caffeine, đường bổ sung và các chất phụ gia như phốt pho và natri. Đây là những chất người mắc bệnh thận cần kiểm soát trong chế độ ăn uống.

Thay vì sử dụng nước tăng lực, người bệnh nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý và bổ sung chất lỏng theo hướng dẫn của bác sĩ.

3. Người mắc bệnh thận nên kiêng uống rượu bia

Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn có thể khiến cơ thể mất nước, làm tăng gánh nặng cho thận trong quá trình điều hòa dịch và đào thải chất thải.

Về lâu dài, lạm dụng rượu bia còn có thể làm tăng huyết áp, gây tổn thương gan và ảnh hưởng đến chức năng thận. Đối với người đã mắc bệnh thận, những tác động này có thể làm tình trạng sức khỏe trở nên phức tạp hơn.

Người bệnh nên tránh rượu bia, đặc biệt khi đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc. Có thể thay thế bằng nước lọc, nước ngâm trái cây hoặc trà thảo mộc không đường, tùy theo giới hạn chất lỏng và chế độ dinh dưỡng được chỉ định.

4. Đồ uống chứa nhiều đường

Nước chanh pha đường, trà ngọt, nước ép đóng chai và các loại đồ uống có đường khác có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn đường huyết và đái tháo đường - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận.

Một nghiên cứu công bố năm 2024 trên tạp chí JAMA Network Open, thực hiện trên hơn 127.000 người trưởng thành, cho thấy tiêu thụ trên một khẩu phần đồ uống có đường hoặc đồ uống sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định các loại đồ uống này trực tiếp gây bệnh.

Người bệnh nên hạn chế đồ uống nhiều đường, ưu tiên nước lọc và có thể sử dụng một lượng nhỏ nước ép trái cây không thêm đường nếu phù hợp với giới hạn kali và đường huyết.

Lựa chọn đồ uống phù hợp là một phần quan trọng trong chế độ chăm sóc sức khỏe thận. Người mắc bệnh thận nên chú ý tới lượng nước uống mỗi ngày. Ở người suy thận tiến triển hoặc đang lọc máu, bác sĩ có thể yêu cầu hạn chế chất lỏng để tránh tích tụ nước gây phù, tăng huyết áp và ảnh hưởng đến tim.