Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), huyết áp cao là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 1/3 người trưởng thành ở Anh và một nửa người trưởng thành tại Mỹ. Đây là tình trạng máu tạo áp lực quá lớn lên thành động mạch trong thời gian dài, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu.

Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi tác, tiền sử gia đình và yếu tố sắc tộc. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối, thừa cân, hút thuốc, uống nhiều rượu và căng thẳng kéo dài cũng là những yếu tố làm tăng huyết áp.

Huyết áp cao làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, đột quỵ và bệnh tim nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng, do đó được ví như "kẻ giết người thầm lặng".

Để kiểm soát huyết áp, các chuyên gia khuyến nghị duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giảm cân nếu thừa cân và tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức vận động phù hợp góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Trong khi nhiều người nghĩ đến chạy bộ, đi bộ, bơi lội hay yoga, bác sĩ phẫu thuật tim Jeremy London tiết lộ bài tập hiệu quả nhất giúp kiểm soát huyết áp, có thể thực hiện ngay tại nhà, không cần dụng cụ là wall-sit (ngồi dựa tường).

Thực hiện động tác wall-sit thường xuyên, kết hợp cùng các hình thức vận động khác, hỗ trợ hạ huyết áp. Ảnh: Adobe Stock

Lợi ích của wall-sit với huyết áp

London trích dẫn phân tích năm 2023 tổng hợp hơn 270 nghiên cứu ngẫu nhiên với khoảng 16.000 người tham gia, cho thấy các bài tập co cơ tĩnh giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 8 mmHg và huyết áp tâm trương 4 mmHg, gần gấp đôi hiệu quả của các bài tập cardio. Trong số các hình thức vận động được đánh giá, wall-sit liên tục xếp hạng cao nhất.

"Khi giữ tư thế ngồi dựa tường, các cơ ở chân co lại, tạo áp lực lên mạch máu. Khi đứng lên, máu lưu thông trở lại. Việc lặp lại quá trình này trong nhiều tuần giúp mạch máu tăng khả năng thư giãn, từ đó góp phần hạ huyết áp", bác sĩ London nói.

Nghiên cứu đăng trên British Journal of Sports Medicine cũng kết luận các bài tập co cơ tĩnh, tức cơ bắp hoạt động nhưng không tạo chuyển động như wall-sit hay plank, có hiệu quả giảm huyết áp cao nhất. Dù vậy, các hình thức vận động khác như tập aerobic, squat, nâng tạ và tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) cũng mang lại hiệu quả.

Cách thực hiện bài tập wall-sit

1. Đứng tựa lưng vào tường.

2. Từ từ hạ người, gập đầu gối tạo góc 90 độ như tư thế ngồi trên ghế.

3. Giữ nguyên tư thế trong 2 phút.

4. Đứng dậy, nghỉ 2 phút.

5. Lặp lại 4 lượt, thực hiện 3 buổi mỗi tuần.

Bác sĩ Jeremy London lưu ý wall-sit nên được kết hợp với các bài tập tim mạch và rèn luyện sức mạnh, không thay thế những hình thức vận động này.

Jamie O'Driscoll, giảng viên sinh lý học tim mạch tại Đại học Canterbury Christ Church, tác giả chính của nghiên cứu trên, cũng khuyến nghị thực hiện 4 hiệp wall-sit, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ 2 phút giữa các hiệp và tập 3 lần mỗi tuần. Bài tập nên được kết hợp với các hình thức vận động khác để đa dạng hóa hoạt động thể chất.

Biểu hiện của huyết áp cao và cách hạ huyết áp

Phần lớn người bị huyết áp cao không có triệu chứng rõ ràng, ngay cả khi chỉ số đã ở mức nguy hiểm. Một số trường hợp có thể đau đầu, khó thở, chảy máu cam, suy giảm thị lực, giảm thính lực hoặc ù tai. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc trưng và thường xuất hiện khi bệnh đã tiến triển nặng. Vì vậy, giáo sư Tim Spector, Đại học King's College London, khuyến cáo mọi người chủ động kiểm tra huyết áp định kỳ.

Để kiểm soát huyết áp, nên duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế muối, tập thể dục thường xuyên và giảm cân nếu thừa cân. Giáo sư Spector cũng đề cập nước ép củ dền có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp. Bên cạnh thay đổi lối sống, mọi người cần theo dõi chỉ số huyết áp thường xuyên tại cơ sở y tế hoặc bằng máy đo tại nhà.