Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Suy thận do chủ quan với viêm cầu thận

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin vừa ghép thận thành công cho nam bệnh nhân suy thận (25 tuổi, ngụ ở TP HCM).

Anh cho biết phát hiện bị viêm cầu thận năm 2024 sau một lần đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, do không tuân thủ điều trị, tình trạng viêm cầu thận tiến triển nhanh đến suy thận, khiến cơ thể phù nề. Bệnh nhân ngày càng mệt mỏi, sức khỏe yếu, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.

Giữa năm 2025, bệnh nhân quay lại thăm khám và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.

Vì sao suy thận tấn công người trẻ?

BS.CKI. Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận, cho biết: "Nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ chủ yếu là do viêm cầu thận - một bệnh lý có thể âm thầm tiến triển rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách".

Bác sĩ Lệ Anh cho hay người trẻ dễ bị viêm cầu thận nhưng lại rất khó để thuyết phục họ điều trị thuốc và theo dõi bệnh, do biểu hiện bệnh âm thầm, dẫn đến tâm lý chủ quan. Chính điều này đã khiến chức năng thận suy giảm diễn tiến.

Không an tâm khi nhìn con sống trong chuỗi ngày lọc máu kéo dài, người cha đã tự nguyện tặng một quả thận cho con trai mình với hy vọng giữ lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con.

Ghép thận thành công, bệnh nhân có nước tiểu ngay trên bàn mổ

Sau quá trình thăm khám, đánh giá tổng trạng sức khỏe của hai cha con cũng như xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép thận.

Ngày 5/12/2025, ca phẫu thuật nội soi ghép thận của người cha tặng cho con trai đã được thực hiện thành công bởi các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phối hợp cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay sau khi quả thận được ghép, chức năng thận của người bệnh được phục hồi trở lại, bệnh nhân đã có nước tiểu ngay tại bàn mổ.

Hai ngày sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cả hai cha con đều ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, tinh thần thoải mái. Không còn những ngày dài mệt mỏi bên máy chạy thận, anh D. dần lấy lại sức sống, ánh mắt đã ánh lên niềm vui và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Cảnh giác với dấu hiệu suy thận

BS. CKI. Vũ Lệ Anh - Trưởng khoa Nội Thận BVĐK Xuyên Á khuyến cáo: Khi người trẻ có những dấu hiệu của viêm cầu thận như: tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, đột nhân tiểu ra bọt, tiểu ra máu, đột nhiên phù thì hãy đi thăm khám tầm soát ngay.

Khi mắc viêm cầu thận, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa thận vì bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ cần lơ là việc điều trị 1 - 2 tháng thì thận sẽ bị mất chức năng và diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối.

Vì vậy, cần cố gắng giữ quả thận khi còn có thể, đừng để đến mức suy thận khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Hai bố con anh Đ. và các bác sĩ điều trị vui mừng trước ngày xuất viện. Ảnh: Báo Tin tức

Cần làm gì để ngừa suy thận và các bệnh lý liên quan đến thận

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý: Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.

Uống đủ nước: Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.

Giảm căng thẳng: Căng thẳng và lo lắng là nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của thận.

Tập thể dục thường xuyên: Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...

Quản lý các bệnh khác: Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.

Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.