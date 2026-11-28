Sáng 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Firebeat World Festival, khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Tại sự kiện, 30 đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) trực tiếp trình diễn kỹ thuật nướng, chế biến món ăn và giới thiệu phong cách ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia trước đông đảo du khách.

Với chủ đề 'Hương vị năm châu, chung nhịp toàn cầu', lễ hội giới thiệu ẩm thực Hà Nội, đặc sản các vùng miền Việt Nam và món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia.

Đầu bếp người Italy nói rằng đây là lần đầu tiên ông tham gia một lễ hội ẩm thực tại Việt Nam. Trước đó, ông từng đến một hòn đảo ở phía Nam, gần Campuchia, nhưng chỉ lưu lại vài ngày. Trong chuyến đi lần này, ông dự định dành khoảng 15 ngày để khám phá đất nước và trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ông bày tỏ hào hứng khi được phối hợp chế biến món ăn cùng một nữ đầu bếp Việt Nam, kết hợp kỹ thuật nấu nướng của hai nước để mang đến những món ăn hấp dẫn thực khách.

Theo đầu bếp, ẩm thực Italy đề cao sự đơn giản, không sử dụng quá nhiều nguyên liệu hay gia vị. Với các món thịt, ông thường chỉ dùng muối, tiêu và lá hương thảo để giữ trọn hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Tại lễ hội, ông cùng đầu bếp Việt Nam chuẩn bị tiệc nướng BBQ với các nguyên liệu gồm thịt gà, thịt lợn, thịt bò và xúc xích.

Thực khách không chỉ được thưởng thức món ăn mà còn có cơ hội quan sát trực tiếp các công đoạn chế biến, từ sơ chế nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ đến nêm nếm gia vị. Những món ăn nóng hổi được các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến và phục vụ ngay tại quầy.

Alan Payen, đến từ Cộng hòa Mauritius đánh giá ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực lành mạnh nhất thế giới nhờ sự cân bằng dinh dưỡng trong các món ăn. Sau nhiều lần thưởng thức đặc sản địa phương, ông cho rằng chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những yếu tố giúp người Việt duy trì vóc dáng thanh mảnh.

Về sự tương đồng giữa ẩm thực Việt Nam và Mauritius, Alan Payen cho biết người dân quê hương ông thường sử dụng nhiều thực phẩm giàu tinh bột như cơm. Tuy nhiên, hai nền ẩm thực vẫn có những nét gần gũi, điển hình là các món súp và canh.

Tại lễ hội, ông giới thiệu món nướng ăn kèm nước sốt đặc biệt của Mauritius, được chế biến từ nước tương, cà chua, tỏi, muối và tiêu. Gian hàng thu hút đông thực khách Việt Nam, nhiều món ăn nhanh chóng được bán hết.

Alan Payen (giữa) nói rằng một số loại gia vị và nước sốt đặc trưng ở quê nhà không có sẵn tại Việt Nam, nhưng ông có thể linh hoạt điều chỉnh công thức bằng những nguyên liệu địa phương.

Đầu bếp Cộng hòa Mauritius bày tỏ vui mừng khi được phục vụ thực khách Việt Nam và nhận nhiều phản hồi tích cực. Với ông, điều ý nghĩa nhất là chứng kiến mọi người thưởng thức ngon miệng những món ăn do mình chuẩn bị.

Ông Don David (đeo kính) Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chế biến và nhận xét các món ăn do đầu bếp thực hiện.

Theo ông Don David, ẩm thực nướng có khả năng kết nối con người từ nhiều quốc gia. Trong ba ngày diễn ra lễ hội, các đầu bếp quốc tế có dịp trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khám phá sự phong phú của ẩm thực Việt Nam và kết nối với đồng nghiệp đến từ nhiều nền văn hóa. 'Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp đầy sức sống cho văn hóa ẩm thực nướng toàn cầu. Mỗi người trong chúng tôi khi trở về sẽ mang theo một phần tinh hoa ẩm thực Việt Nam', ông Don David chia sẻ.

Các món ăn được bày biện đẹp mắt, nổi bật là khay thịt nướng còn nóng hổi, bề mặt xém cạnh, bên trong mềm mọng. Thực khách có thể ăn kèm ngô, khoai lang tím, cà tím, cà chua, hành tây và đậu bắp nướng.

Lưu Huỳnh Châu (39 tuổi, trái) cho biết anh từng tham gia nhiều cuộc thi quốc tế và trình diễn ẩm thực tại nước ngoài. Tại lễ hội, anh có dịp phối hợp chế biến món ăn cùng các đầu bếp đến từ Ấn Độ và Đức. Nhóm đầu bếp chuẩn bị tiệc nướng BBQ, kết hợp gia vị Việt Nam với những loại gia vị đặc trưng của nước ngoài. Theo anh Châu, sự giao thoa này mang đến trải nghiệm thú vị trong quá trình chế biến và giới thiệu món ăn đến thực khách.

Chị Hoàng Mai Trang cho biết đây là lần đầu tiên được thưởng thức thịt nướng do các đầu bếp nước ngoài trực tiếp chế biến. Chị thích thú khi có dịp quan sát kỹ thuật chế biến chuyên nghiệp và nếm thử món ăn ngay sau khi vừa rời bếp. Theo chị, mỗi món mang một hương vị đặc trưng, đem đến trải nghiệm mới lạ so với những lần đi ăn thông thường.

Với đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam đã biến chuyến đi dự định kéo dài một năm thành hành trình 22 năm. Đến Việt Nam lần đầu năm 1993, ông nhanh chóng yêu mến con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Ban đầu, ông dự định tìm hiểu ẩm thực Việt trước khi trở về San Francisco mở nhà hàng Pháp - Việt, nhưng rồi bị cuốn hút bởi những trải nghiệm trên đường phố Hà Nội, TP HCM và Hội An.

Theo Bobby Chinn, ẩm thực Việt hấp dẫn bởi nguyên liệu tươi ngon, cách chế biến thanh nhẹ nhưng phong phú hương vị, kết hợp hài hòa giữa màu sắc và kết cấu. Yêu thích phở, bánh mì, bánh cuốn, ông cho rằng kỹ thuật chế biến của người Việt chưa được thế giới đánh giá đúng mức.

Nam đầu bếp khuyên du khách tìm đến những hàng quán ven đường để hiểu sâu hơn về ẩm thực Việt, nơi nhiều gia đình ba thế hệ vẫn chuyên tâm chế biến một món ăn.

Nhiều du khách thích thú thưởng thức các món ăn do những đầu bếp quốc tế trực tiếp chế biến tại lễ hội.

Du khách đến lễ hội có cơ hội trải nghiệm không gian tái hiện đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô, lấy cảm hứng từ những chuyến tàu gắn với khu vực chợ Đồng Xuân. Mô hình gồm các toa tàu và đường ray, có tổng trọng lượng khoảng 70 tấn, được đặt tại phân khu Vị Hà Nội. Ngay trên các toa tàu, du khách có thể thưởng thức nhiều đặc sản như cốm, phở, các món nướng và ẩm thực đường phố, đồng thời tìm hiểu những nét văn hóa gắn với ký ức Hà Nội.

Trước đó, ông Don David, Chủ tịch khu vực châu Á - Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), dẫn đầu đoàn diễu hành gồm 100 đầu bếp, trong đó có 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Firebeat cao 6 m giữa mùa đông Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Hanoi Firebeat World Festival 2026 có diện tích hơn 43.000 m2, quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế. Lễ hội giới thiệu hơn 2.000 món ăn với sự tham gia của gần 100 đầu bếp trong nước và quốc tế.

Lễ hội được xây dựng như một hành trình khám phá văn hóa qua ẩm thực, với các không gian chủ đề gồm 'Vị Hà Nội', 'Việt Nam vươn xa', 'Lửa Á Châu' và 'Lửa Toàn Cầu'. Mỗi khu vực mang đến những câu chuyện, hương vị và nét đặc trưng riêng của từng vùng miền, quốc gia.