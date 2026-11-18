Trong chương trình về sức khỏe "Doctors Are Hot", chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Đài Loan Hsu Chiung-yueh chia sẻ về trường hợp một nam sinh ngoài 20 tuổi đang theo học tại một trung tâm luyện thi. Anh vốn mắc chứng rối loạn chức năng thận bẩm sinh và được theo dõi chức năng thận trong thời gian dài. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian ôn thi, người này thường xuyên ăn sáng và ăn trưa tại cửa hàng tiện lợi, chủ yếu chọn bánh mì kết hợp với sữa, rồi mới đến lớp học thêm.

Chuyên gia dinh dưỡng Hsu Chiung-yueh. Ảnh: UDN

Thói quen này thúc đẩy quá trình tổn thương cơ quan bài tiết diễn ra nhanh hơn bình thường. Thay vì duy trì chức năng bài tiết được từ 5 đến 15 năm theo phác đồ thông thường, tình trạng suy thận của anh chuyển biến xấu nhanh chóng, khiến bác sĩ phải chỉ định lọc máu nhân tạo.

Bà Hsu phân tích các cơ sở sản xuất thường thêm phụ gia phốt phát vào bột nhằm tạo độ xốp cho bánh mì, đồng thời lượng natri (muối ăn) trong thực phẩm này cũng ở mức cao. Cả phốt pho lẫn natri đều tạo áp lực thải trừ nặng nề lên hệ thống vi mạch cầu thận. Mặt khác, lượng phốt pho từ phụ gia làm cản trở quá trình hấp thu canxi của cơ thể từ sữa. Người tiêu dùng muốn hấp thụ canxi tốt nên uống sữa cách thời điểm ăn bánh mì tối thiểu một giờ.

Để giảm tải cho cơ thể, chuyên gia khuyến cáo người dân ưu tiên bánh mì nguyên cám giàu chất xơ thay cho bánh mì trắng tinh chế. Thực đơn sáng lành mạnh có thể gồm bánh nướng nguyên cám kẹp cá ngừ giàu Omega-3, kẹp trứng chiên rau củ, hoặc thịt gà xông khói giàu protein dùng kèm sữa đậu nành đen không đường hoặc cà phê latte sữa tươi.

Khi chọn đồ ăn trưa hoặc tối tại chuỗi cửa hàng tiện lợi, người mua nên lấy các phần cơm hộp bento có đủ đạm và chất xơ, bổ sung thêm rau xanh hoặc hoa quả. Khách hàng nên hạn chế các món như mì Ý, cơm donburi hay cơm cà ri do các món này chứa tỷ lệ tinh bột tinh chế quá cao.