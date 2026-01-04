Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Phát hiện suy thận nhưng: "Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường"

Trường hợp suy thận của anh Viễn (30 tuổi, Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho hàng triệu người trẻ tưởng chừng khỏe mạnh nhưng đang âm thầm làm tổn thương thận mỗi ngày.

Được biết, ở tuổi 30, đang trong giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn hoàn toàn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn, dù trước đó gần như không có bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào.

Ảnh minh họa.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số của anh Viễn vượt xa ngưỡng an toàn: Creatinin máu: 587 μmol/L (tăng rất cao); axit uric: 540 μmol/L; cystatin C: 1,21 mg/L; huyết áp: 145/90 mmHg; tốc độ lọc cầu thận (eGFR): chỉ còn 20 ml/phút

Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu rõ ràng của suy thận mạn giai đoạn tiến triển, kèm tổn thương thận do tăng huyết áp kéo dài.

"Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường. Thật sự không hiểu vì sao lại bị suy thận", anh Viễn chia sẻ.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thận là cơ quan "chịu đựng rất giỏi". Khi các triệu chứng rõ rệt xuất hiện, chức năng thận thường đã suy giảm nghiêm trọng từ trước đó.

Vì sao suy thận thường được phát hiện muộn?

Thận nằm hai bên cột sống, đóng vai trò lọc bỏ chất độc, điều hòa nước – điện giải và duy trì huyết áp. Bên trong thận là hệ thống mạch máu cực nhỏ, hoạt động như một "bộ lọc sinh học".

Khi bộ lọc này bị tổn thương, chất thải không được đào thải hoàn toàn mà tích tụ dần trong cơ thể, nhưng quá trình này diễn ra âm thầm, gần như không gây đau hay khó chịu rõ rệt ở giai đoạn đầu.

Theo thống kê y tế tại Trung Quốc, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh thận mạn, nhưng chỉ khoảng 1/8 biết mình đang bệnh. Đáng lo ngại, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa.

Thói quen âm thầm gây suy thận của người trẻ

Các chuyên gia chỉ ra rằng nhiều người trẻ tưởng chừng sống lành mạnh nhưng lại đang vô tình tàn phá thận bằng những thói quen sau:

Ăn quá nhiều thịt

Protein rất cần thiết, nhưng ăn quá nhiều thịt, trứng, hải sản khiến thận phải làm việc quá tải để xử lý chất thải nitơ. Lâu dần, cầu thận bị ảnh hưởng, dẫn đến suy giảm chức năng lọc.

Nhịn tiểu, uống ít nước

Việc thường xuyên nhịn tiểu và uống không đủ nước khiến nước tiểu bị cô đặc, làm tăng áp lực lên hệ tiết niệu. Về lâu dài, tình trạng này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ viêm đường tiết niệu, sỏi thận và tổn thương nhu mô thận.

Ăn mặn kéo dài

Khoảng 95% lượng muối nạp vào được thận xử lý. Ăn mặn làm cơ thể giữ nước, tăng huyết áp, tạo vòng luẩn quẩn gây tổn thương thận và tiến triển thành suy thận mạn.

Tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng sinh

Lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt hoặc kháng sinh có thể gây tổn thương ống thận, viêm thận kẽ và thậm chí suy thận cấp nếu không kiểm soát.

Dấu hiệu cảnh báo sớm của suy thận

Nhiều người bệnh suy thận đã không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu của suy thận. Hầu hết họ cho rằng đây là do tuổi tác, căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố... nên dễ bỏ qua:

Tiểu đêm nhiều lần

Việc phải thức dậy liên tục gữa đêm để đi tiểu là dấu hiệu cho thấy thận không còn khả năng điều hòa dịch trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn kéo theo mệt mỏi và suy giảm trí nhớ vào ban ngày.

Nước tiểu có bọt

Đây là biểu hiện sớm và đặc trưng nhất của suy thận. Khi protein rò rỉ vào nước tiểu (protein niệu), người bệnh sẽ thấy nước tiểu có nhiều lớp bọt nhỏ, bám lâu và phải xả nước nhiều lần mới tan hết. Khác với bọt lớn tan nhanh do áp lực dòng chảy, bọt do protein niệu thường khó biến mất.

Sưng phù chân, tay hoặc mặt

Khi thận mất khả năng loại bỏ dịch dư thừa, nước sẽ tích tụ tại các mô mềm, gây sưng ở cổ chân, bàn chân, đôi khi cả bàn tay hoặc mặt. Một số người còn kèm theo chuột rút về đêm do mất cân bằng điện giải.

Mệt mỏi, thiếu tập trung

Người bị suy thận thường cảm thấy yếu, uể oải hoặc khó tập trung. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu máu (thiếu hồng cầu) khiến oxy không được cung cấp đầy đủ đến các cơ quan.

Ngứa da

Ngoài chức năng lọc máu, thận còn tham gia điều hòa khoáng chất và vitamin D, đây là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương và da. Khi chức năng này suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể gây khô và ngứa da kéo dài, đặc biệt ở giai đoạn muộn.

5 việc cần làm hàng ngày để bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh thận và suy thận?

Ảnh minh họa.

Uống đủ nước

Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.

Tập thể dục thường xuyên

Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...

Quản lý các bệnh khác

Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.

Khám sức khỏe định kỳ

Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.