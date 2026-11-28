Rươi là đặc sản theo mùa ở một số tỉnh miền Bắc, thường được chế biến thành nhiều món ăn. Không chỉ có hương vị béo bùi đặc trưng, rươi còn cung cấp chất đạm, chất béo và một số khoáng chất.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng, trong 100 g rươi phần ăn được có khoảng 89 kcal, 12,4 g protein, 4,4 g chất béo, 66 mg canxi, 1,8 mg sắt và 57 mg phospho. Nhờ thành phần này, rươi có thể góp phần đa dạng nguồn protein trong bữa ăn. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món ăn phụ thuộc vào nguyên liệu kết hợp và cách chế biến.

1. Các món ăn bổ dưỡng từ rươi

Chả rươi

Chả rươi là món chả rán đặc sản nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam, đặc biệt được yêu thích.

Chả rươi là món ăn quen thuộc, kết hợp rươi với trứng gà, thịt lợn băm, thì là, hành lá và một ít vỏ quýt thái nhỏ.

Rươi được sơ chế sạch, trộn cùng các nguyên liệu rồi rán chín. Món ăn có vị béo bùi, thơm mùi vỏ quýt và rau gia vị. Trứng và thịt lợn cũng bổ sung thêm protein nhưng đồng thời làm tăng năng lượng và chất béo của món ăn. Nên sử dụng lượng dầu vừa phải khi chế biến.

Rươi kho

Rươi kho thường được chế biến cùng thịt ba chỉ, gừng, vỏ quýt, hành và gia vị. Các nguyên liệu được xếp vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi đun nhỏ lửa đến khi rươi chín và thấm gia vị.

Món ăn có vị béo, đậm đà, thích hợp dùng với cơm nóng. Tuy nhiên, nên hạn chế lượng thịt mỡ, nước mắm và muối để tránh làm tăng lượng chất béo bão hòa và natri trong khẩu phần.

Canh măng nấu rươi

Rươi có thể nấu cùng măng chua, cà chua, hành lá và thì là để tạo thành món canh có vị chua nhẹ, thanh hơn so với các món rán hoặc kho.

Măng cung cấp chất xơ, trong khi rươi bổ sung protein. Sự kết hợp này giúp bữa ăn đa dạng hơn về thành phần thực phẩm. Cần sơ chế và nấu măng đúng cách, đặc biệt không sử dụng măng có dấu hiệu hư hỏng.

Rươi xào củ niễng

Rươi xào củ niễng là món ăn theo mùa, kết hợp vị béo bùi của rươi với độ giòn ngọt của củ niễng. Có thể thêm hành lá, thì là, vỏ quýt và một lượng nhỏ gia vị để tăng hương thơm.

Củ niễng bổ sung chất xơ và tạo thêm sự đa dạng cho món ăn. Khi chế biến, nên xào củ niễng chín trước rồi cho rươi vào, đảo nhẹ và nấu chín hoàn toàn.

Nem rươi

Nem rươi kết hợp rươi với thịt lợn băm, trứng, miến, mộc nhĩ, hành lá và các loại rau gia vị. Rươi được sơ chế sạch, trộn đều với nguyên liệu đã chuẩn bị, sau đó cuốn trong bánh đa nem và rán chín.

Món ăn có lớp vỏ giòn, phần nhân mềm, béo bùi và thơm. Thịt lợn, trứng bổ sung protein, trong khi mộc nhĩ và các loại rau góp phần đa dạng thành phần dinh dưỡng. Khi chế biến, nên dùng lượng dầu vừa phải và rán nem chín đều.

2. Lưu ý khi lựa chọn và chế biến rươi

Rươi là thực phẩm tươi sống, dễ giảm chất lượng nếu bảo quản không phù hợp. Khi mua, nên chọn rươi có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, không có mùi lạ hoặc dấu hiệu phân hủy. Không sử dụng rươi đã chết, ôi hoặc nhũn bất thường.

Sau khi mua, cần sơ chế và chế biến sớm. Nếu chưa sử dụng ngay, nên bảo quản lạnh trong dụng cụ sạch, kín, tách biệt với thực phẩm đã nấu chín. Rươi cần được nấu chín kỹ, không ăn sống hoặc chế biến tái.

Người từng bị dị ứng sau khi ăn rươi cần tránh sử dụng lại. Nếu xuất hiện nổi mề đay, sưng môi, lưỡi hoặc khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay.

Rươi có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, cung cấp protein và một số khoáng chất cho cơ thể. Nên kết hợp rươi với rau củ, hạn chế dầu mỡ và gia vị để có bữa ăn cân đối, đồng thời chú ý lựa chọn nguyên liệu tươi và chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm.