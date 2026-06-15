Cảnh báo khẩn: Thu hồi toàn bộ sữa công thức Nara Organics sau 3 ca ngộ độc ở trẻ sơ sinh

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 13/6/2026, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thông báo việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa công thức Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula. Đây là sản phẩm được phân phối tại hệ thống bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Loại sữa được cảnh báo có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh.

FDA cho biết quyết định thu hồi được đưa ra sau khi ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh mắc ngộ độc Botulinum tại các bang California, Pennsylvania và Washington. Theo báo cáo điều tra ban đầu, cả ba trẻ đều đã sử dụng sản phẩm sữa công thức nói trên trước khi khởi phát bệnh.

Đáng chú ý, sản phẩm này được xác định chỉ lưu hành trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ và không được phân phối chính thức ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát nguy cơ.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo tới các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng và các gian hàng kinh doanh trực tuyến phối hợp với nhà phân phối, chủ gian hàng rà soát việc kinh doanh sản phẩm nêu trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm đang được lưu hành tại Việt Nam, các đơn vị phải lập tức ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin quảng cáo, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula.

Trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp đã thực hiện công bố sản phẩm tại Việt Nam, cơ quan chức năng phải làm việc trực tiếp với đơn vị này, yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp liên quan cũng phải báo cáo số lượng hàng đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường, lượng hàng tồn kho và đề xuất phương án xử lý đối với các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân không sử dụng bất kỳ lô sản phẩm nào thuộc diện thu hồi của Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula. Kết quả rà soát, xử lý và các biện pháp triển khai phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 25/6/2026.

Ngộ độc Botulinum là tình trạng ngộ độc nghiêm trọng do độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra. Độc tố này có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm thực phẩm, sữa công thức cho trẻ em được mua qua các kênh thương mại điện tử hoặc đường xách tay, đồng thời theo dõi chặt chẽ các thông tin cảnh báo từ cơ quan quản lý để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.