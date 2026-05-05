Thu hồi khẩn 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nghi chứa độc tố

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Theo nội dung văn bản, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ra thông báo về việc Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron).

Nguyên nhân thu hồi do phát hiện sản phẩm chứa cereulide - độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Đây là loại độc tố bền nhiệt, không bị loại bỏ hoàn toàn khi pha bằng nước nóng và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ sơ sinh.

Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce được bán tại Mỹ có thông tin cụ thể như sau: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026; Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027; Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.

Sữa công thức nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi do phát hiện có chứa độc tố (Ảnh: Znews)

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa nêu trên.

Trong trường hợp sản phẩm đã được công bố và lưu hành tại Việt Nam, các đơn vị liên quan phải làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo tới nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các địa phương cần báo cáo rõ số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô bị thu hồi.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát sản phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thu hồi sản phẩm không đạt yêu cầu.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng toàn bộ các lô sữa công thức a2 Platinum Premium USA thuộc diện thu hồi. Các đơn vị phải báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5/2026. sapo 1 câu 165 ký tự Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi do nghi chứa độc tố có hại.