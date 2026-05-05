Sữa a2 Platinum chứa độc tố Cereulide bị thu hồi: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc "bền nhiệt" cực nguy hiểm cho trẻ

Sữa công thức A2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Theo thông tin từ cơ quan này, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt.

Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide - loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại đối với trẻ nhỏ.

Ba lô sữa a2 Platinum bị thu hồi do chứa độc tố nguy hiểm. Bộ Y tế yêu cầu rà soát, ngừng sử dụng và siết chặt kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Bloomberg.

Các lô sản phẩm bị thu hồi thuộc loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, được phân phối tại thị trường Mỹ, gồm: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026; Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027; Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027

Trước thông tin này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Cụ thể, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước được yêu cầu rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên.

Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã bán và còn tồn kho, kèm theo phương án xử lý các lô sản phẩm bị thu hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, cần kịp thời thu hồi và phát đi cảnh báo để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi nêu trên. Kết quả triển khai và xử lý vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng trực tuyến, liên quan đến sản phẩm sữa công thức đang bị thu hồi.

Cụ thể, các nền tảng cần phối hợp với chủ gian hàng và nhà phân phối để rà soát, ngừng kinh doanh các lô sữa thuộc diện thu hồi nếu đang lưu hành. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan sản phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Độc tố mới phát hiện trong sữa a2 Platinumở gây hại gì cho trẻ nhỏ?

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết cereulide là một độc tố peptide vòng do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Đây là vi khuẩn gram dương, có khả năng tạo bào tử, tồn tại phổ biến trong môi trường và nhiều loại thực phẩm. Cereulide là loại độc tố bền với nhiệt độ, hầu như không bị phá hủy ngay cả khi đun nóng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Theo ông Thịnh, khi xâm nhập vào cơ thể, độc tố này có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính với các triệu chứng điển hình như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi. Các biểu hiện thường khởi phát nhanh, chỉ sau 30 phút đến 6 giờ kể từ khi sử dụng thực phẩm nhiễm độc.

Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nguy cơ càng cao do hệ tiêu hóa còn non nớt, rất nhạy cảm với các tác nhân bất lợi. Khi uống phải sữa nhiễm khuẩn hoặc chứa độc tố, trẻ dễ bị tiêu chảy cấp, nôn mửa, đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Việc đưa các thành phần không phù hợp vào cơ thể có thể gây tổn thương niêm mạc ruột, làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh, cần phân biệt rõ giữa vi sinh vật và độc tố. Vi khuẩn có thể đã bị tiêu diệt, nhưng độc tố do chúng sinh ra vẫn còn tồn tại trong sản phẩm. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào lượng độc tố mà cơ thể hấp thu. Thực tế, không phải tất cả các lô hàng đều nhiễm độc, cũng có trường hợp sử dụng không gặp vấn đề do lượng độc tố thấp.

Nếu trẻ chỉ uống với lượng rất ít, có thể không gây ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, nếu trẻ uống thường xuyên hoặc với lượng lớn, độc tố có thể tích tụ, khiến ngộ độc cấp tính chuyển thành ngộ độc mạn tính (trường diễn), tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Ông Thịnh khuyến cáo phụ huynh cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Không tiếp tục mua hoặc sử dụng sản phẩm nằm trong diện cảnh báo. Nếu đã mua, cần ngừng sử dụng ngay, ưu tiên an toàn và sức khỏe của trẻ. Trong trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cấp tính như nôn, tiêu chảy, đau bụng, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

“Nếu trẻ có các biểu hiện nghi ngờ ngộ độc, cần đưa đến cơ sở y tế để được đánh giá, bù nước và hỗ trợ kịp thời”, PGS.TS Thịnh nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc cầm nôn, bởi với ngộ độc độc tố, cơ thể cần đào thải chất độc ra ngoài, việc dùng thuốc quá sớm có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong đường ruột.