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5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây

Sự kiện: Thực đơn

"Em không phải người khéo nấu ăn, nhưng càng lớn càng nhận ra: ăn sạch và ăn an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngon bên ngoài".

Thế là em tự học nấu những bữa cơm nhà đơn giản, đủ rau – đủ thịt – đủ dinh dưỡng. Không cầu kỳ, không màu mè, chỉ mong mỗi bữa ăn đều yên tâm vì mình biết rõ mình đang ăn gì.

Có lẽ, việc chăm sóc bản thân và những người thân yêu đôi khi bắt đầu rất đơn giản: bắt đầu từ việc vào bếp mỗi ngày như vậy!", chị Thúy Anh Đào chia sẻ.

Và nếu để ý sẽ thấy mỗi bữa cơm của chị luôn có kèm hoa quả. Việc thêm khẩu phần ăn hoa quả vào bữa cơm nhà sẽ khiến các thành viên "không quên" việc bổ sung dinh dưỡng từ loại thực phẩm cần có mỗi ngày theo khuyến nghị của Bộ Y tế.

5 mâm cơm gia đình ngon, bổ rẻ và không thể thiếu trái cây

Mâm cơm gia đình 1:

5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây - 1

Mâm cơm gia đình 2:

5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây - 2

Mâm cơm gia đình 3:

5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây - 3

Mâm cơm gia đình 4:

5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây - 4

Mâm cơm gia đình 5:

5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây - 5

7 mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn, để cả nhà kịp giờ ăn
7 mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn, để cả nhà kịp giờ ăn

"Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau".

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Theo Phương Nghi (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/07/2026 16:31 PM (GMT+7)
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