Cận cảnh bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày mở cửa

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đón những bệnh nhân đầu tiên từ ngày 9/7/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Được đầu tư với quy mô 1.000 giường bệnh, cơ sở mới được định hướng trở thành trung tâm ngoại khoa kỹ thuật cao của khu vực. Khi đi vào hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ phục vụ người dân trong tỉnh, các địa phương lân cận như Hưng Yên và nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ tiếp nhận người bệnh với khoảng 300 giường, bảo đảm nguyên tắc vận hành an toàn tuyệt đối, đồng thời ưu tiên triển khai các chuyên khoa có nhu cầu lớn như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, cột sống, phẫu thuật tiêu hóa và một số chuyên ngành ngoại khoa khác.

Đến nay, bệnh viện hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và phương án vận hành.

Sự chỉn chu trong từng vị trí khiến khu vực phòng chờ, hành lang, khu sinh hoạt chung lịch sự, sáng đẹp không khác khách sạn.

Hội trường lớn tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Tại cơ sở mới, hệ thống giường bệnh nội trú được đầu tư hiện đại, thiết kế đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và điều trị cho người bệnh trong thời gian nằm viện.

Khoảng 400 bác sĩ sẽ được luân phiên làm việc tại cơ sở mới, tỷ lệ bác sĩ dự kiến đạt 1,2-1,5 người trên mỗi giường bệnh. (Ảnh: BV Việt Đức)

Ngày 6/7, đoàn thẩm định cấp giấy phép hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) kiểm tra toàn diện các điều kiện hoạt động của bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Cơ sở mới được đánh giá đáp ứng điều kiện để được cấp giấy phép, sẵn sàng khai trương vào ngày 9/7.