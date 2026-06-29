Bệnh viện Việt Đức cứu sống ca đứt rời trực tràng hiếm gặp, chưa có trong y văn

Người đàn ông 42 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu sống sau khi rơi vào tình trạng đứt rời trực tràng kèm nhiễm trùng nặng vùng hậu môn - trực tràng. Đây là tổn thương đặc biệt hiếm gặp, chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể trên y văn thế giới.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ một cơ sở y tế khác trong tình trạng viêm tấy lan rộng vùng tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Trước đó khoảng 7-10 ngày, người bệnh trải qua hai cuộc phẫu thuật gồm mổ trĩ và dẫn lưu áp xe hậu môn. Tuy nhiên, sau mổ, tình trạng ngày càng nặng nên gia đình xin chuyển lên tuyến trên.

Hiện tại bệnh nhân ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường.

BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, cho biết ngay khi tiếp nhận, êkíp xác định đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp và phải phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Theo bác sĩ, tổn thương đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng là tình huống cực kỳ hiếm. Các tài liệu y văn hiện chưa ghi nhận phác đồ điều trị chuẩn, vì vậy mọi quyết định xử trí đều dựa trên đánh giá trực tiếp thương tổn và kinh nghiệm của đội ngũ phẫu thuật.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cắt lọc mô hoại tử, kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời để bảo vệ vùng tổn thương, đồng thời nỗ lực bảo tồn hậu môn tự nhiên cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, quá trình điều trị vẫn còn kéo dài. Dự kiến người bệnh sẽ phải trải qua thêm 3-4 cuộc phẫu thuật nhằm tái tạo và phục hồi chức năng hậu môn tự nhiên.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thăm khám và điều trị các bệnh lý hậu môn - trực tràng tại cơ sở y tế có chuyên khoa sâu, tránh tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp tại nhà vì có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, phải mang hậu môn nhân tạo hoặc thậm chí đe dọa tính mạng.

Trường hợp xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật như đau tăng, sưng nề, chảy mủ, sốt hoặc diễn biến bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí kịp thời. Với những ca bệnh phức tạp, các cơ sở y tế tuyến dưới nên chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến bệnh viện chuyên khoa nhằm nâng cao cơ hội bảo tồn chức năng và giảm nguy cơ biến chứng nặng.