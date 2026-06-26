Bữa sáng tốt cho tim mạch Hoàng tử George ăn mỗi ngày

Theo Hello, Hoàng tử George thích bắt đầu ngày mới với ngũ cốc và táo, thay vì một bữa sáng cầu kỳ theo phong cách hoàng gia. Dù thực đơn này có vẻ đơn giản, các chuyên gia dinh dưỡng từ lâu đánh giá cao lợi ích của cả hai thực phẩm khi được đưa vào chế độ ăn cân bằng. Kết hợp ngũ cốc và táo giúp cung cấp chất xơ, vitamin và carbohydrate, mang lại năng lượng cho cơ thể suốt buổi sáng.

Táo là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C và các hợp chất thực vật gọi là polyphenol. Theo Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation), chế độ ăn giàu trái cây và rau củ có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch về lâu dài.

Hoàng tử George sẽ tròn 13 tuổi vào tháng tới. Ảnh: Instagram

Nghiên cứu được công bố bởi Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan cũng đã liên kết việc thường xuyên ăn trái cây với cải thiện sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây và rau quả có xu hướng giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ so với những người ăn ít hơn.

Táo chứa một loại chất xơ hòa tan gọi là pectin. Một số nghiên cứu cho thấy khi được bổ sung trong chế độ ăn cân bằng, pectin có thể giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh. Chất xơ trong táo cũng hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn.

Loại ngũ cốc ăn sáng mà Hoàng tử George lựa chọn cũng có thể mang lại nhiều lợi ích, tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Các loại ngũ cốc nguyên hạt thường giàu chất xơ, một dưỡng chất mà Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa và việc duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Một số loại ngũ cốc còn được bổ sung vitamin và khoáng chất như sắt và các vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ các chức năng bình thường của cơ thể.

Trong khi đó, Quỹ Dinh dưỡng Anh (British Nutrition Foundation) cho biết việc ăn sáng có liên quan đến khả năng tập trung tốt hơn và duy trì mức năng lượng ổn định suốt cả ngày. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ đang trong giai đoạn phát triển, khi các em cần nhiều năng lượng để học tập và tham gia các hoạt động ở trường.

Bệnh tim mạch vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Anh. Theo Quỹ Tim mạch Anh (British Heart Foundation), hiện có khoảng 7,6 triệu người trên khắp nước này đang sống chung với các bệnh về tim và hệ tuần hoàn.

Dù không bữa sáng nào có thể đảm bảo sức khỏe hoàn hảo, các chuyên gia đều đồng tình rằng việc thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất xơ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt có thể góp phần xây dựng lối sống tốt cho tim mạch. Chế độ ăn cân bằng cũng được cho là giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.