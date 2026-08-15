Gà đông lạnh 6 tháng: Nên ăn tiếp hay bỏ ngay?

Thịt gà để trong tủ đông 6 tháng còn ăn được không?

Thịt gà để đông khoảng 6 tháng vẫn có thể ăn nếu được bảo quản đúng ở -18°C hoặc thấp hơn và không rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần. Đông lạnh giúp kìm hãm vi khuẩn nhưng không tiêu diệt hoàn toàn, đồng thời chất lượng thịt sẽ giảm dần theo thời gian. Sau 6 tháng, thịt có thể bị cháy đông, khô và kém ngon nhưng không nhất thiết mất an toàn.

Thịt gà để đông khoảng 6 tháng vẫn có thể ăn nếu được bảo quản đúng ở -18°C hoặc thấp hơn

Thời gian bảo quản thịt gà trong tủ đông theo từng loại

Thời gian bảo quản thịt gà trong ngăn đông tùy dạng thịt và cách chế biến. Gà nguyên con có thể giữ chất lượng khoảng 12 tháng; các phần như ức, đùi, cánh khoảng 6-9 tháng; thịt gà xay, băm và gà đã nấu chín khoảng 3-4 tháng; trong khi gà viên, nugget và sản phẩm chế biến sẵn nên dùng trong 1-3 tháng. Đây là các mốc giúp duy trì chất lượng tốt nhất, không phải giới hạn tuyệt đối về an toàn. Nếu được bảo quản đúng nhiệt độ, thực phẩm có thể dùng lâu hơn nhưng mùi vị và kết cấu sẽ giảm.

Cách bảo quản và rã đông thịt gà đúng để đảm bảo an toàn

Thịt gà nên được bọc kín hoặc hút chân không trước khi cấp đông, đồng thời ghi ngày bảo quản để dễ kiểm soát thời gian sử dụng. Khi rã đông, nên chuyển xuống ngăn mát 12-24 giờ hoặc ngâm trong nước lạnh, thay nước mỗi 30 phút; không rã đông ở nhiệt độ phòng. Thịt đã rã đông trong ngăn mát nên chế biến trong 1-2 ngày. Nếu có mùi lạ, nhớt hoặc đổi màu rõ rệt, cần bỏ ngay. Thịt rã đông trong ngăn mát vẫn có thể cấp đông lại nhưng chất lượng sẽ giảm. Nếu ăn phải thịt có dấu hiệu hư hỏng và xuất hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc sốt, cần theo dõi và đi khám khi triệu chứng kéo dài hoặc nặng lên.