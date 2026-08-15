Mâm cơm dưới 50.000 đồng của nữ sinh ở trọ một mình

Hương hiện là sinh viên, sống một mình tại Hà Nội. Nữ sinh 21 tuổi cho biết ban đầu tập nấu nướng để giảm tiền ăn, nhưng dần yêu thích việc vào bếp.

Mỗi mâm cơm của Thu Hương thường gồm thịt, cá hoặc trứng, rau và món ăn kèm, với chi phí dưới 50.000 đồng. Tổng tiền ăn cả ngày của nữ sinh chỉ khoảng 40.000-60.000 đồng.

Cô thường nấu vào buổi chiều hoặc tối, sau giờ học và hoàn thành công việc.

"Tùy hôm mà mâm cơm có thể mất 45 phút đến một tiếng để chuẩn bị. Những hôm nấu cầu kỳ hơn thì lâu hơn một chút", Hương nói.

Hương thường đi chợ 2-3 lần mỗi tuần, ưu tiên rau xanh, thịt, cá, trứng và các loại củ quả theo mùa. Cô tính toán lượng mua để một nguyên liệu có thể dùng cho nhiều bữa, vừa tiết kiệm vừa hạn chế thực phẩm dư thừa.

"Thay vì mua nguyên liệu đắt tiền, tôi chọn cân đối cách kết hợp nguyên liệu để bữa cơm vừa ngon, đủ chất mà vẫn tiết kiệm", Hương nói.

Khi còn sống cùng gia đình ở quê, Thu Hương gần như không vào bếp, chỉ phụ mẹ những việc lặt vặt. Hai năm đầu làm sinh viên, cô cũng ít nấu ăn vì lịch học và công việc làm thêm bận rộn.

Sau một thời gian thường xuyên ăn ngoài, Hương nhận thấy cách này vừa tốn kém, vừa khiến cô không yên tâm về nguyên liệu và cách chế biến, nên bắt đầu tập nấu ăn.

Từ tháng 3, Hương bắt đầu nấu nướng thường xuyên hơn. Ban đầu cô chỉ làm những món đơn giản, sau đó tự tìm công thức trên mạng, học cách nêm nếm và thử những món cầu kỳ hơn.

"Tôi nghĩ nấu ăn giống như một kỹ năng, cứ làm nhiều sẽ quen tay và tự nhiên ngon hơn", Hương nói.

Từ chỗ chỉ muốn tiết kiệm tiền ăn, Hương dần thích cảm giác tự nghĩ hôm nay ăn gì, đi chợ mua nguyên liệu rồi chuẩn bị từng món. Những ngày học tập, làm việc mệt mỏi, cô cho biết việc trở về nhà và tự tay nấu một mâm cơm khiến mình vui và thoải mái hơn.

Những mâm cơm của Hương được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác nhờ cách bày biện gọn gàng, đẹp mắt. Một số người cho biết họ lưu lại hình ảnh để tham khảo thực đơn cho những ngày không biết ăn gì.