Phẫu thuật thành công ca gãy 'của quý' do thói quen mỗi sáng

Ngày 14/8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam thanh niên (trú Đà Nẵng) bị gãy dương vật.

Thanh niên này nhập viện trong tình trạng dương vật sưng đau, tụ máu. Qua khai thác thông tin, thanh niên kể khoảng 4 giờ trước lúc nhập viện, khi dương vật đang cương cứng, theo thói quen vào mỗi sáng, anh tự dùng tay bẻ.

Trong lúc thực hiện động tác này, anh bất ngờ cảm thấy đau nhói dữ dội, dương vật nhanh chóng xìu xuống. Sau đó, vùng mu và quanh dương vật xuất hiện sưng đau, tụ máu, khối sưng tiếp tục lan rộng xuống vùng bìu. Đến chiều tối, tình trạng không cải thiện lên nên anh đến thẳng bệnh viện.

Các bác sĩ phẫu thuật dương vật bị gãy cho thanh niên.

Tại khoa Cấp cứu, kết quả khám và siêu âm doppler màu cho thấy có tụ máu nhiều dưới da vùng gốc dương vật. Người bệnh được chẩn đoán gãy dương vật và có chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hơn dự kiến, không chỉ bao trắng thể hang bị rách mà thể xốp cũng bị vỡ, tổn thương nằm sát niệu đạo. Ekip tiến hành lấy máu tụ, khâu phục hồi bao trắng thể hang và thể xốp, đồng thời kiểm tra và bảo tồn niệu đạo thành công.

“Phần lớn trường hợp gãy dương vật chỉ gây tổn thương thể hang và bao trắng thể hang. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ có thể tổn thương đồng thời thể hang và thể xốp, đặc biệt khi tổn thương nằm gần niệu đạo. Đây là dạng tổn thương phức tạp hơn, do vị trí tổn thương khó tiếp cận, đồng thời có nguy cơ gây tổn thương niệu đạo. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng như hẹp niệu đạo, cong dương vật, rối loạn cương hoặc ảnh hưởng chức năng tiểu tiện và tình dục", bác sĩ Dương Ngọc Hiệp, Khoa Ngoại Tiết niệu – Nam khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết.

Ca phẫu thuật kéo dài 40 phút. Sau phẫu thuật tình trạng chảy máu và tụ máu được kiểm soát tốt, bệnh nhân đi tiểu bình thường, khả năng cương dương được bảo tồn và được xuất viện.

Theo bác sĩ Hiệp, thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp nam giới đến khám do gãy dương vật, trong đó nguyên nhân phổ biến là quan hệ sai tư thế, tự bẻ dương vật khi đang cương cứng để làm mềm. Bác sĩ Hiệp khuyến cáo, dương vật là bộ phận khá nhạy cảm, không nên dùng lực tác động mạnh hoặc sai tư thế khi dương vật đang ở trạng thái cương cứng.

Khi bị gãy, người bệnh cần đến trung tâm y tế gần nhất càng sớm càng tốt, không nên trì hoãn thăm khám vì tâm lý e ngại để tránh các biến chứng nguy hiểm.