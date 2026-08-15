Bộ phận chứa nhiều collagen của con heo, làm đẹp da, mượt tóc, làm món này thơm ngon cực phẩm

Bộ phận này chứa nhiều protein và collagen tự nhiên, giúp hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của da, tóc và các mô liên kết trong cơ thể: Tai heo.

So với nhiều phần thịt mỡ khác của heo, bộ phận này có lượng thịt nạc xen kẽ sụn, tạo cảm giác giòn ngon và giúp món ăn bớt ngấy. Ngoài ra, bộ phận này còn cung cấp một số khoáng chất như canxi, photpho và kẽm, góp phần hỗ trợ xương khớp và tăng cường sức đề kháng.

Thay vì chỉ luộc, làm nộm hay chế biến món tai heo ngâm chua ngọt, bạn có thể thử làm món tai heo cuộn bắp giò ủ muối vừa đẹp vừa ngon. Dân Việt giới thiệu cách làm cuộn bắp giò ủ muối như sau:

Nguyên liệu làm cuộn bắp giò ủ muối

- Tai heo

- Bắp giò chọn miếng nhỏ để cuộn vừa tai

- Gia vị ủ muối có thể tự làm hoặc mua sẵn

- Lá chanh, sả, hoa hồi

Cách làm cuộn bắp giò ủ muối

- Tai heo cắt sát bỏ bớt phần mỡ, rửa thật sạch bên trong.

- Bắp giò rửa sạch

- Cuốn tai heo bọc gọn bắp giò vào bên trong, dùng dây dù quấn đều chặt tay. Đây là công đoạn khó nhất, vì nếu cuộn không chặt khi luộc tai sẽ bị rời.

- Pha nước lọc với gia vị ủ muối, thêm một vài cái lá chanh sả hoa hồi, cho tai heo vào ngâm ngập, để ngăn mát tủ lạnh 6-8 tiếng.

Pha gia vị ủ thêm lá chanh sả để ngăn mát tủ lạnh ủ 6-8 tiếng càng lâu càng ngon

- Cho vào nồi luộc 30 phút, tắt bếp ngâm thêm 30 phút

Đổ nước ngâm vào luộc chung luôn

- Vớt tai heo ra để nguội, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng

- Thái miếng mỏng bày ra đĩa

Chấm cùng nước chấm muối đỏ

- Món này hút chân không để ngăn mát được 1 tuần, để ngăn đá 2-3 tuần khi ăn chỉ cần để ra nhiệt độ thường rã đông thái ăn luôn được, không quay lò vi sóng.

- Có thể thay bắp giò thành bắp bò, lưỡi heo cũng rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Dương Hiền thực hiện.