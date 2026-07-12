3 loại trà giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ bệnh tim

Uống trà có tốt cho tim mạch?

Trà chứa nhiều hợp chất có lợi như polyphenol và flavonoid - các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống khoảng 1-2 tách trà không đường mỗi ngày có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và một số biến cố tim mạch, đồng thời giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý liên quan.

Những loại trà tốt cho tim mạch

Trà đen

Trà đen là một trong những lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến khích. Loại trà này được tạo thành sau quá trình oxy hóa hoàn toàn lá trà, tạo nên màu sắc và hương vị đặc trưng.

Uống trà đúng cách không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch

Nhờ chứa nhiều polyphenol và flavonoid, trà đen có thể góp phần bảo vệ hệ tim mạch. So với cà phê, lượng caffeine trong trà đen chỉ khoảng một nửa nhưng vẫn đủ giúp tăng sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp hoặc thường xuyên có nhịp tim nhanh nên thận trọng khi sử dụng và cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu uống thường xuyên.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Uống trà xanh không đường thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa EGCG trong trà xanh còn giúp hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa, đồng thời hỗ trợ tăng cường trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Trà trắng

Trà trắng (bạch trà) được làm từ búp trà non nên giàu hoạt chất tự nhiên. Nhờ chứa nhiều flavonoid, loại trà này có thể hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu, cải thiện lưu thông máu và bảo vệ hệ tim mạch. Ngoài ra, trà hoa cúc, trà ô long và trà nhân sâm cũng mang lại lợi ích cho tim nếu sử dụng với lượng vừa phải, tránh lạm dụng để hạn chế tác dụng phụ.

Những lợi ích khác của trà đối với sức khỏe

Ngoài lợi ích cho tim mạch, uống trà đúng cách còn có thể hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh ung thư, kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết, tăng cường trí nhớ, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa, giảm căng thẳng và bảo vệ sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng vì có thể gây tăng huyết áp, tim đập nhanh hoặc các tác dụng phụ do caffeine. Người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.