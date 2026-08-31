Ai dễ mắc viêm tuyến mồ hôi mủ?

1. Yếu tố nguy cơ dễ mắc viêm tuyến mồ hôi mủ

Viêm tuyến mồ hôi mủ thường khởi phát sau tuổi dậy thì, hay gặp ở người trẻ và người trưởng thành. Một số yếu tố có thể liên quan đến bệnh hoặc làm bệnh nặng hơn:

- Có người thân trong gia đình mắc viêm tuyến mồ hôi mủ.

- Hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc nicotine.

- Thừa cân, béo phì, vùng da nếp gấp ma sát nhiều.

- Rối loạn nội tiết, mụn trứng cá nặng, rậm lông hoặc một số bệnh viêm khác.

2. Viêm tuyến mồ hôi mủ gây ảnh hưởng gì?

Viêm tuyến mồ hôi mủ không chỉ gây tổn thương ngoài da. Các cơn đau làm người bệnh khó giơ tay, khó ngồi, khó đi lại hoặc khó ngủ. Dịch rỉ và mùi khó chịu khiến nhiều người mặc cảm, né giao tiếp, ảnh hưởng công việc, học tập và đời sống cá nhân.

Nếu viêm lặp đi lặp lại, da có thể bị sẹo xơ, co kéo và hình thành đường hầm. Nhiễm khuẩn thứ phát có thể xảy ra trên vùng da tổn thương. Ở bệnh rất nặng, kéo dài nhiều năm, đặc biệt vùng mông - quanh hậu môn, y văn ghi nhận nguy cơ ung thư tế bào vảy tăng lên nhưng biến chứng này không phổ biến.

Vì viêm tuyến mồ hôi mủ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý, người bệnh nên nói thẳng với bác sĩ nếu đang lo âu, mất ngủ, đau nhiều hoặc ngại sinh hoạt. Điều trị tốt không chỉ nhằm làm khô tổn thương mà còn giúp người bệnh lấy lại chất lượng sống.

Nếu viêm tuyến mồ hôi mủ lặp đi lặp lại, da có thể bị sẹo xơ, co kéo và hình thành đường hầm. Ảnh Đ.Q

3. Người bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ nên làm gì?

Người bệnh nên đi khám chuyên khoa Da liễu, nhất là khi tổn thương tái phát từ hai lần trở lên trong 6 tháng.

Chụp ảnh tổn thương lúc đang bùng phát, ghi lại vị trí, thời gian, mức đau, tình trạng rỉ dịch và các thuốc đã dùng. Nhật ký này giúp bác sĩ đánh giá bệnh chính xác hơn.

Không tự nặn, chích rạch, đắp lá hoặc dùng thuốc truyền miệng. Việc này dễ làm viêm nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và sẹo.

Vệ sinh nhẹ nhàng, giữ vùng da khô thoáng, mặc quần áo rộng, chất liệu mềm, thấm hút tốt. Tránh cạo, nhổ lông hoặc chà xát mạnh khi vùng da đang viêm.

Nếu hút thuốc, hãy lập kế hoạch bỏ thuốc. Nếu thừa cân, giảm cân từ từ và an toàn. Đây là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị y khoa.

4. Khi nào cần đi khám ngay?

Người bệnh nên đi khám ngay khi có các dấu hiệu:

- Đau tăng nhanh, vùng đỏ lan rộng, sốt, mệt nhiều hoặc nghi nhiễm trùng.

- Ổ viêm rỉ mủ nhiều, có mùi hôi, không lành sau nhiều ngày.

- Tổn thương ở quanh hậu môn, sinh dục, gây khó đi tiêu, khó tiểu hoặc khó đi lại.

- Sẹo co kéo làm hạn chế giơ tay, ngồi, đứng hoặc vận động.

- Đang mang thai, cho con bú, có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch.

5. Phòng tránh viêm tuyến mồ hôi mủ

Để phòng tránh viêm tuyến mồ hôi mủ, người bệnh nên:

- Giảm cân: Hạn chê sự cọ sát trên da.

- Bỏ hút thuốc: Không chỉ làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mà còn có thể làm cho của bạn bớt nghiêm trọng hơn.

- Không dùng dao cạo râu tại tổn thương.

- Giữ cơ thể khô thoáng: Bệnh có thể bị bùng phát do quá nóng và đổ mồ hôi. Nhưng hãy cẩn thận về việc sử dụng chất khử mùi, đôi khi có thể gây kích ứng da của bạn.

- Chăm sóc tổn thương đúng cách: Áp gạc ấm lên tổn thương để giúp giảm cả sưng và đau. Làm sạch tổn thương hàng ngày bằng xà phòng kháng khuẩn hoặc chất tẩy rửa, duy trì và cân bằng độ ẩm trên da, tránh để vùng da của bạn bị quá khô hoặc quá ướt.

- Mặc quần áo rộng: Có thể giúp kiềm chế cơn đau đớn từ việc da bị cọ xát bởi mặc quần áo quá chật.

- Tìm kiếm sự giúp đỡ: Vì bệnh viêm tuyến mồ hôi mưng mủ liên quan đến trầm cảm, bệnh nhân rất cần nhận được sự cảm thông, giúp đỡ của gia đình, bạn bè.