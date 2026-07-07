Viêm tuyến tiền liệt: Những người có nguy cơ cao và dấu hiệu không nên bỏ qua

Viêm tuyến tiền liệt là một trong những bệnh lý thường gặp ở nam giới, đặc biệt ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, không ít người chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn thăm khám khiến bệnh kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, chức năng tình dục và chất lượng cuộc sống.

Việc hiểu rõ các yếu tố nguy cơ, nhận biết sớm triệu chứng và chủ động thăm khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sẽ giúp phát hiện, điều trị bệnh kịp thời, hạn chế biến chứng.

Nguyên nhân gây viêm tuyến tiền liệt

Phần lớn các trường hợp viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn xâm nhập ngược dòng từ niệu đạo hoặc bàng quang vào tuyến tiền liệt.

Một số nguyên nhân và yếu tố thuận lợi bao gồm:

- Vệ sinh bộ phận sinh dục không đúng cách.

- Dài hoặc hẹp bao quy đầu khiến chất bẩn và vi khuẩn tích tụ.

- Quan hệ tình dục không an toàn, có nhiều bạn tình hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn.

- Chấn thương vùng đáy chậu.Đặt ống thông tiểu hoặc thực hiện các thủ thuật can thiệp đường tiết niệu.

Đối với viêm tuyến tiền liệt mạn tính, ngoài yếu tố nhiễm khuẩn, bệnh còn có thể liên quan đến rối loạn miễn dịch, rối loạn thần kinh vùng chậu hoặc căng thẳng kéo dài.

Những ai có nguy cơ cao mắc viêm tuyến tiền liệt?

Tuyến tiền liệt là cơ quan chỉ có ở nam giới, nằm ngay dưới bàng quang và bao quanh đoạn đầu niệu đạo. Tuyến có vai trò sản xuất một phần tinh dịch, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tinh trùng. Khi tuyến tiền liệt bị viêm, người bệnh không chỉ gặp khó khăn khi tiểu tiện mà còn có thể bị đau kéo dài vùng chậu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gồm:

Nam giới trong độ tuổi trung niên

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở nam giới từ 30 - 50 tuổi. Đây là giai đoạn hoạt động tình dục và công việc đều ở cường độ cao, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiết niệu.

Người từng bị viêm tuyến tiền liệt

Những người có tiền sử viêm tuyến tiền liệt dễ tái phát nếu không được điều trị triệt để hoặc chưa loại bỏ được các yếu tố nguy cơ.

Người mắc các bệnh viêm đường tiết niệu hoặc viêm nhiễm cơ quan sinh dục

Vi khuẩn gây viêm bàng quang, niệu đạo hoặc tinh hoàn có thể lan ngược dòng lên tuyến tiền liệt và gây viêm.

Người phải ngồi nhiều hoặc thường xuyên chịu rung lắc

Lái xe đường dài, tài xế, công nhân vận hành máy móc hoặc nhân viên văn phòng phải ngồi lâu đều có nguy cơ cao hơn do tuần hoàn máu vùng chậu bị ảnh hưởng.

Người đặt ống thông tiểu kéo dài

Ống thông tiểu có thể tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu và lan đến tuyến tiền liệt.

Người uống ít nước, thường xuyên nhịn tiểu

Uống không đủ nước hoặc nhịn tiểu kéo dài khiến vi khuẩn dễ phát triển trong đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Người có hệ miễn dịch suy giảm

Người mắc đái tháo đường, HIV/AIDS hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có khả năng chống lại vi khuẩn kém hơn nên nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn.

Viêm tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở nam giới, đặc biệt trong độ tuổi trung niên.

Triệu chứng viêm tuyến tiền liệt

Biểu hiện của bệnh phụ thuộc vào mức độ viêm và thời gian mắc bệnh. Viêm tuyến tiền liệt được chia thành hai thể chính là cấp tính và mạn tính.

Viêm tuyến tiền liệt cấp tính

Đây là thể bệnh ít gặp nhưng các triệu chứng thường xuất hiện đột ngột và rầm rộ. Người bệnh có thể gặp các biểu hiện như:

- Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó.

- Cảm giác đau hoặc nóng rát khi đi tiểu.

- Đau vùng tầng sinh môn, bẹn, bìu hoặc quanh dương vật.

- Đau vùng xương mu hoặc vùng thắt lưng.

- Có thể xuất hiện máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.

- Đau khi xuất tinh hoặc quan hệ tình dục.

- Một số trường hợp kèm theo sốt cao, rét run và mệt mỏi toàn thân.

Nếu không được điều trị kịp thời, viêm tuyến tiền liệt cấp tính có thể tiến triển thành áp xe tuyến tiền liệt hoặc nhiễm khuẩn huyết, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính

Đây là thể bệnh phổ biến hơn và thường diễn biến kéo dài nhiều tháng. Triệu chứng thường không rầm rộ nhưng dai dẳng, bao gồm:

- Cảm giác khó chịu hoặc đau âm ỉ vùng bụng dưới, tầng sinh môn hoặc tinh hoàn.

- Đau vùng thắt lưng.

- Tiểu nhiều lần, đặc biệt vào ban đêm.

- Tiểu buốt hoặc có cảm giác tiểu không hết.

- Nước tiểu đục, đôi khi lẫn máu.

- Giảm ham muốn tình dục hoặc đau khi xuất tinh.

Do triệu chứng không rõ ràng, nhiều người thường bỏ qua và chỉ đi khám khi bệnh đã kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống.

Chủ động phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, nam giới cần duy trì lối sống lành mạnh. Nên uống đủ nước mỗi ngày, không nhịn tiểu, giữ vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ, đặc biệt ở những người bị dài hoặc bị hẹp bao quy đầu. Quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su và điều trị sớm các bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu cũng là những biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh.

Bên cạnh đó, cần hạn chế ngồi quá lâu, tăng cường vận động, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc và tránh lạm dụng rượu bia, thuốc lá vì đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ viêm tuyến tiền liệt.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu khó, đau vùng tầng sinh môn, đau khi xuất tinh hoặc nước tiểu lẫn máu, nam giới không nên tự ý mua thuốc điều trị mà cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu - Nam học để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị đúng, tránh các biến chứng đáng tiếc.