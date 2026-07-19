Ngứa điên tưởng viêm da, nào ngờ bệnh mãn tính nguy hiểm

Tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới của Trung tâm vừa tiếp nhận điều trị bệnh cho ông C. (60 tuổi), vào viện trong tình trạng trên người xuất hiện nhiều mụn nước, các mụn nước sau đó nhanh chóng chuyển thành mụn mủ đục trắng, tập trung nhiều ở vùng bụng và lưng.

Các tổn thương ngứa nhiều, một số mụn bị vỡ, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Khoảng một tuần trước khi đến viện, ông đã tự mua thuốc bôi điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, các tổn thương ngày càng lan rộng nên quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da mủ. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm máu còn phát hiện đường huyết tăng cao, rối loạn mỡ máu và men gan tăng, qua đó xác định bệnh nhân mắc đái tháo đường kèm theo rối loạn chuyển hóa mà trước đó chưa được phát hiện.

Người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, các mụn nước. Ảnh TTCC

Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân khi mắc các bệnh nhiễm trùng ngoài da thì rất lâu lành lại.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn da, kết hợp kiểm soát đường huyết, điều chỉnh rối loạn mỡ máu, hỗ trợ chức năng gan và chăm sóc tổn thương da theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 7 ngày điều trị, các tổn thương da khô dần, tình trạng viêm được kiểm soát, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Trước khi ra viện, bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, theo dõi đường huyết và sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường lâu dài nhằm hạn chế các biến chứng.

Theo các bác sĩ khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, đái tháo đường là bệnh mạn tính diễn biến âm thầm. Khi đường huyết tăng kéo dài sẽ làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng da, vết thương lâu lành, thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lo ngại, nhiều người chỉ phát hiện mình mắc đái tháo đường khi đã xuất hiện các biến chứng như tổn thương da, tim mạch, thận, mắt hoặc thần kinh.

Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra đường huyết và mỡ máu có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt ở người trên 40 tuổi, người thừa cân, béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các tổn thương da kéo dài, nổi nhiều mụn mủ, nhọt tái đi tái lại, vết thương chậm lành hoặc có các biểu hiện như khát nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân..., người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tìm đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Phát hiện sớm đái tháo đường không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe lâu dài.