3 loại cá vàng nên ăn vào mùa thu, chắc thịt, ít xương, mềm ngọt, giàu protein, giúp cơ thể tràn đầy sức sống

Sau khi mùa thu bắt đầu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, khẩu vị của chúng ta lại trỗi dậy! Người ta thường nói mùa thu là thời điểm "tích trữ chất béo cho mùa đông", nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần ăn nhiều thịt và cá mỗi ngày.

Cá, vốn mềm và dễ tiêu hóa, thực ra phù hợp hơn cho những thay đổi theo mùa. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ ba loại cá. Loại cá này không rẻ, nhưng thịt chắc, ít xương và rất ngon miệng.

Chế biến chúng hai lần một tuần cho gia đình, thay đổi món ăn, sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và sức sống trong mùa thu. Dưới đây là 3 loại cá đều dễ chế biến; hãy cùng xem nhé.

1. Loại cá: Mú - Thịt mềm, ít xương, rất thích hợp để nấu súp.

Cá mú trước đây chỉ phổ biến dọc bờ biển, nhưng giờ đây có thể tìm thấy ở nhiều cửa hàng bán hải sản. Loại cá này thịt cá chắc nhưng mềm, đặc biệt là những miếng lớn, hầu như không có xương, rất tiện lợi cho các gia đình có người già và trẻ em.

Loại cá này không béo ngậy và giàu protein. Sau khi mùa thu bắt đầu, một nồi canh cá mú và đậu phụ là một lựa chọn tuyệt vời. Nước canh có màu trắng sữa, trong, không béo ngậy, mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với nước hầm xương nhiều dầu mỡ.

Món ăn gợi ý: Súp cá mú và đậu phụ

- Nhờ người bán cá làm sạch cá mú, sau đó ở nhà cắt thành từng miếng lớn. Rửa sạch và thấm khô bằng giấy bếp. Cắt đậu hũ mềm thành khối vuông, thái gừng và cắt hành lá thành khúc.

- Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho các miếng cá vào và chiên trên lửa vừa nhỏ. Không nên lật cá ngay lập tức; đợi cho đến khi mặt dưới chín vàng nhẹ rồi mới lật để tránh cá bị nát.

- Đổ đủ nước sôi vào, thêm các lát gừng và đoạn hành lá, rồi đun sôi trên lửa lớn. Nước sôi là yếu tố quan trọng để tạo nên màu trắng đục cho súp; không được thêm nước lạnh.

- Đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình trong 10 phút, sau đó cho đậu phụ cắt miếng vào và đun thêm 5 phút nữa. Cuối cùng, nêm muối và một chút tiêu trắng, rồi rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Nếu thích rau mùi, bạn có thể cho thêm một ít để món ăn thêm đậm đà.

Lưu ý: Khi chọn cá mú, hãy chọn loại có mắt trong và mang đỏ tươi, vì đó là dấu hiệu của cá tươi. Yêu cầu người bán chặt cá thành những miếng lớn để cá không bị nát khi nấu súp

2. Loại cá: Đù vàng - Thơm ngon dễ tiêu hóa

Cá lùm vàng là một trong những loại cá biển phổ biến nhất. Thịt cá có vân, mềm nhưng chắc, và vô cùng thơm ngon. Loại cá này dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, là lựa chọn bổ dưỡng cho mùa thu.

Loại cá nhỏ rất thích hợp để chiên giòn và ăn kèm với đồ uống, trong khi cá lớn ngon nhất khi om với nước tương, tạo nên hương vị đậm đà và hơi ngọt. Nước dùng ngon đến mức bạn có thể dễ dàng ăn thêm hai bát cơm nữa.

Món ăn gợi ý: Cá đù vàng hầm

- Làm sạch cá đù vàng bằng cách loại bỏ vảy và nội tạng, khía chéo hai bên, rồi thấm khô bằng giấy bếp. Chuẩn bị các đoạn hành lá, lát gừng, tép tỏi và vài miếng ớt khô.

- Làm nóng dầu trong chảo đến khoảng 60% nhiệt độ tối đa. Cho cá vào và chiên trên lửa vừa cho đến khi vàng đều hai mặt. Trước khi chiên cá, rắc một chút muối vào dầu để tránh làm rách da cá.

- Cho lại một ít dầu trong chảo, cho hành lá thái nhỏ, gừng, tỏi và ớt khô vào xào thơm. Thêm một thìa nhỏ tương đậu nành và nửa thìa tương ngọt, đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi nước sốt thơm. Bước này rất quan trọng để món hầm ngon; nước sốt phải được đảo đều cho đến khi thơm.

- Cho cá đù vàng trở lại nồi, thêm rượu nấu ăn, nước tương nhạt, một ít nước tương đậm và một nhúm đường. Đổ nước nóng vào sao cho ngập một nửa cá. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong 8 phút.

- Mở nắp và tăng lửa để làm đặc nước sốt. Trong khi làm đặc, dùng thìa rưới nước sốt lên cá. Khi nước sốt sánh lại và bóng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và tắt bếp. Hương thơm của nước sốt sẽ ngấm vào cá, làm cho mỗi miếng cá đều ngon tuyệt.

Lưu ý: Khi mua cá đù vàng, đừng chỉ nhìn vào kích thước. Cá tươi phải có thân hình nguyên vẹn, mắt sáng và mùi tanh nhưng không khó chịu.

3. Loại cá: Lươn béo ngậy, mềm và nhiều dầu

Mùa thu là mùa lươn bắt đầu tích trữ mỡ, khiến chúng trở nên ngon ngọt nhất. Thịt lươn mềm và giàu dầu, mang đến hương vị thơm ngon và hấp dẫn, rất thích hợp để bổ sung năng lượng trong những lúc chuyển mùa.

Nhiều người nghĩ rằng loại cá này khó chế biến, nhưng thực tế, mua lươn đã được làm sạch sẵn, chiên sơ tại nhà và tự làm nước sốt sẽ cho ra hương vị tương đương với các nhà hàng Nhật Bản, nhưng với chi phí thấp hơn.

Món ăn gợi ý: Phi lê lươn sốt Teriyaki

- Rửa sạch các miếng lươn và thấm khô bằng giấy bếp. Cho một ít dầu vào chảo và đun nóng. Đặt các miếng lươn xuống chảo, phần da úp xuống, và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cả hai mặt hơi vàng và bề mặt có màu nâu vàng. Lươn sẽ tiết ra dầu nên bạn không cần cho quá nhiều dầu.

- Chuẩn bị nước sốt teriyaki: 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1/2 muỗng canh nước tương đậm, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh mật ong và 3 muỗng canh nước. Trộn đều. Mật ong sẽ giúp nước sốt có độ bóng; nếu không có mật ong, bạn có thể dùng đường trắng thay thế.

- Đổ nước sốt teriyaki vào nồi và đun nhỏ lửa cho đến khi sánh lại. Trong khi đun, dùng thìa rưới nước sốt lên các miếng lươn. Sau khoảng 3-5 phút, khi nước sốt sánh lại và bóng, tắt bếp.

- Rắc thêm mè trắng rang và hành lá thái nhỏ trước khi dùng. Bạn cũng có thể thêm một ít rong biển xé nhỏ nếu thích. Dùng kèm với một bát cơm nóng; nước sốt sẽ ngấm vào cơm, và trẻ em sẽ ăn thêm nửa bát nữa.

Hãy mua lươn đông lạnh cắt khúc; rã đông chúng trong tủ lạnh trước khi sử dụng. Không nên ngâm lươn trong nước nóng, vì sẽ ảnh hưởng đến hương vị.

Ba loại cá này khá dễ làm tại nhà. Sau khi mùa thu bắt đầu, đừng chỉ tập trung vào thịt lợn và thịt gà; hãy thử luân phiên chế biến ba loại cá này, hai lần một tuần. Điều này sẽ đảm bảo bạn nhận đủ protein và chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng và sức sống.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại cá này!