Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách chở 33 người ở Gia Lai

Sáng 31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang khẩn trương điều động nhân viên y tế để phân loại, cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra tại phường Hội Phú.

Theo đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoảng 3h40 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trên xe khách gặp nạn. Trong số này có cả phụ xe.

Chiếc xe khách được cẩu lên để di chuyển khỏi hiệnh trường vụ tai nạn.

Bệnh viện huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân.

Đến 8h sáng nay, 1 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, 2 người được chỉ định nhập viện để phẫu thuật, 2 bệnh nhân được chuyển viện. 15 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và đã được cho xuất viện.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 4 nạn nhân được đưa vào cấp cứu, trong đó 1 người đã tử vong.

Đồ đạc, vật dụng trên xe khách vương vãi tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng các đơn vị chức năng trực tiếp đến hiện trường và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được điều trị.

Ông Quế yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn; ngành y tế tập trung nhân lực, phương tiện để cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân.

Tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng với nạn nhân bị thương nặng.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 3h10 cùng ngày, xe khách giường nằm hiệu Thaco Mobihome màu xanh - cam, biển kiểm soát 50E-449.17, đang chạy trên tuyến tránh phía Đông (theo hướng từ ngã ba Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa) thì gặp nạn và bị lật. Lúc đó trên xe có 33 người.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong, hơn 20 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Theo hồ sơ, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông cấp ngày 1/7/2025, có giá trị đến ngày 1/7/2030.

Tài xế được xác định không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.