Cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối đổi vị cho mâm cơm ngày nghỉ lễ 2/9 thêm hấp dẫn

Tai heo (tai lợn) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn của gia đình Việt. Nguyên liệu này có thể chế biến nhiều cách khác nhau từ luộc, làm nộm, ngâm chua ngọt… Phần tai lợn có độ giòn đặc trưng khi chế biến kết hợp cùng bắp giò sẽ tạo thành món ăn vô cùng lạ miệng. Món ăn này có nhiều lớp kết cấu, vừa mềm vừa giòn, ăn không bị quá ngấy.

Nếu đang tìm một món mới cho mâm cơm gia đình thêm hấp dẫn ngày nghỉ lễ 2/9, bạn có thể tham khảo cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối của chị Thanh Nhàn (Hà Nội) chia sẻ.

Món ngon tai heo cuộn bắp giò ủ muối không đòi hỏi nguyên liệu cầu kỳ nhưng cần một chút kiên nhẫn ở công đoạn cuộn, ủ và làm lạnh. Thành phẩm của món ăn đẹp mắt, khi thái ra từng khoanh rõ lớp tai heo và bắp giò, chấm cùng nước chanh muối ớt vô cùng cuốn.

Nguyên liệu làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối

+ 1 hoặc 2 cái tai heo

+ Bắp giò

+ Gia vị ủ muối

+ Lá chanh, hoa hổi, vài nhánh sả

+ Dây dù dùng để buộc cuộn thịt

Lượng gia vị ủ muối có thể điều chỉnh theo khối lượng tai heo và bắp giò. Nếu sử dụng gói gia vị bán sẵn, mọi người lưu ý pha theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

Nguyên liệu chuẩn bị làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối

Cách làm tai heo cuộn bắp giò ủ muối

Cuộn tai heo với bắp giò

Tai heo và thịt bắp giò rửa sạch, để thật ráo nước. Để phần tai heo sạch và không có mùi hôi, mọi người có thể dùng rượu trắng hoặc chút gừng, muối để làm sạch.

Tiếp đó, đặt miếng bắp giò vào giữa tai heo, cuộn phần tai bọc gọn bên ngoài miếng thịt. Công đoạn này cần làm chắc tay để cuộn thịt sau khi chế biến không bị lỏng hoặc tạo khoảng rỗng bên trong.

Dùng dây dù buộc quanh cuộn thịt, quấn đều chặt tay. Mọi người có thể buộc nhiều vòng theo chiều ngang để cố định toàn bộ cuộn.

Công đoạn quấn cần phải chắc tay.

Ủ thịt với gia vị

Chuẩn bị một chiếc nồi đủ lớn để pha nước lọc với gói gia vị ủ muối theo tỷ lệ hướng dẫn trên bao bì. Tiếp đó cho thêm vài nhánh sả, lá chanh và hoa hồi vào nồi để tạo mùi thơm. Đặt cuộn tai heo bắp giò vào, đảm bảo phần thịt được ngâm ngập trong nước gia vị, ủ trong 6-8 tiếng.

Gia vị sẽ ngấm dần vào phần tai heo và bắp giò giúp cho món ăn khi luộc có vị đậm đà hơn.

Luộc cuộn thịt

Sau khi ủ xong, đưa cuộn tai heo bắp giò đi luộc trong 30-40 phút, tắt bếp ủ thêm khoảng 30 phút để thịt chín đều thì vớt ra.

Nếu thích bắp giò mềm hơn, mọi người có thể tăng thời gian luộc nhưng lưu ý tránh để phần tai heo luộc quá mềm sẽ mất đi độ giòn đặc trưng.

Cuộn thịt sau khi vớt ra, để nguội và cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5–6 tiếng để giúp cuộn thịt săn chắc. Khi thái, miếng thịt cũng sẽ dễ tạo thành những khoanh đẹp mắt.

Nếu cần dùng nhanh, mọi người có thể cho vào ngăn đá khoảng 1–2 tiếng, lưu ý cần kiểm tra để cuộn thịt không bị đông cứng.

Sau khi luộc cần cho vào tủ lạnh để làm mát.

Thái mỏng, chấm nước chấm là ngon

Cuộn thịt sau khi đã cho làm tủ lạnh làm mát, bỏ ra tháo dây dùng dao sắc thái thành những lát mỏng. Lúc này, phần tai heo giòn sần sật xen kẽ lớp bắp giò mềm thơm, tạo thành những khoanh thịt đẹp mắt. Xếp các lát thịt lên đĩa, trang trí thêm một ít rau thơm, lá chanh thái nhỏ là thưởng thức.

Món ăn này chấm cùng nước chấm chanh, muối, ớt hoặc nước mắm chua cay tùy khẩu vị đều ngon.

Thành phẩm thu được là tai heo giòn sần sật cuộn bên ngoài, bên trong bắp giò mềm thơm, thái từng khoanh đẹp mắt.

Cách bảo quản tai heo cuộn bắp giò

Tai heo cuộn bắp giò khi đã được làm chín cần để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu nhà có máy hút chân không có thể hút kín từng phần trước khi cho vào ngăn mát. Nếu không có máy thì dùng hộp thực phẩm sạch có nắp kín để bảo quản.

Với phần chưa sử dụng, mọi người nên chia nhỏ thành từng phần rồi cấp đông. Khi ăn cho xuống ngăn mát cho rã đông từ từ.

Bảo quản trong tủ lạnh mọi người lưu ý cũng không nên quá lâu. Nếu món có dấu hiệu bất thường về mùi, màu sắc hoặc kết cấu thì không sử dụng tiếp.