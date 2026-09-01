Trước khi nhập viện vì viêm tụy cấp, người đàn ông 47 tuổi cho biết đã ăn 3 món quen thuộc này

Viêm tụy cấp sau bữa nhậu

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ, nam bệnh nhân 47 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ, phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu, ăn thịt và tiết canh dê. Trước đó, người bệnh không nghĩ bữa nhậu có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng.

Sau khi ăn uống, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, bụng chướng nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế. Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc viêm tụy cấp độ D theo phân loại Balthazar.

Đây là mức độ tổn thương tụy cấp cần được điều trị tích cực và theo dõi sát để kịp thời phát hiện các biến chứng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt sonde dạ dày, truyền dịch và điều trị bằng thuốc theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng đau bụng cải thiện, bụng mềm và người bệnh tiếp tục được theo dõi, kiểm soát tình trạng viêm.

Ảnh: BVCC

Vì sao rượu bia và ăn uống quá mức có thể gây viêm tụy?

Theo BS.CKII Nguyễn Đình Sơn, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính của nhu mô tụy. Bệnh có thể xuất hiện sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đạm, đặc biệt khi kết hợp với uống rượu bia.

Bình thường, tuyến tụy tiết ra các men tiêu hóa dưới dạng tiền men và chúng chỉ được hoạt hóa khi xuống đến tá tràng. Khi ăn quá nhiều chất béo, chất đạm, các tế bào tuyến tụy tăng đáp ứng với những chất kích thích như cholecystokinin và acetylcholine.

Theo bác sĩ Sơn, nếu men trypsin được hoạt hóa ngay bên trong tuyến tụy, nó có thể tiếp tục hoạt hóa hàng loạt men tiêu hóa khác. Các men này tác động trở lại mô tụy, gây tổn thương và tự tiêu hủy mô tụy, từ đó dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp.

Một bữa ăn quá nhiều chất béo, chất đạm kết hợp với rượu bia có thể tạo thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và làm tăng nguy cơ viêm tụy ở những người có yếu tố nguy cơ. Vì vậy, việc hạn chế rượu bia và duy trì chế độ ăn hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong phòng bệnh.

Viêm tụy cấp có thể diễn biến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm

Viêm tụy cấp có nhiều mức độ khác nhau. Một số trường hợp có thể hồi phục sau điều trị, nhưng bệnh cũng có thể diễn biến nặng trong thời gian ngắn, đặc biệt khi xuất hiện tổn thương tụy và các biến chứng toàn thân.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, suy hô hấp, xuất huyết, nhiễm trùng tại tuyến tụy, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đau bụng là một trong những biểu hiện thường gặp của viêm tụy cấp. Người bệnh có thể xuất hiện đau dữ dội vùng thượng vị, kèm bụng chướng, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này đặc biệt cần được lưu ý nếu xuất hiện sau khi sử dụng nhiều rượu bia hoặc một bữa ăn nhiều chất béo, chất đạm.

Do các biểu hiện ban đầu có thể bị nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng thông thường, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài tại nhà.

Cách phòng viêm tụy cấp

Theo bác sĩ Sơn, người dân nên hạn chế hoặc ngừng uống rượu bia, đặc biệt những người từng mắc viêm tụy hoặc có yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó, không hút thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc trong khẩu phần.

Người dân cũng cần uống đủ nước, bổ sung vitamin và khoáng chất khi có chỉ định của bác sĩ. Việc tẩy giun định kỳ cũng được khuyến cáo theo hướng dẫn của cơ sở y tế, đặc biệt trong những trường hợp có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường mật.

Khi xuất hiện đau bụng dữ dội, đặc biệt ở vùng thượng vị, kèm bụng chướng, buồn nôn hoặc nôn nhiều sau khi ăn uống hay sử dụng rượu bia, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Phát hiện và điều trị kịp thời giúp bác sĩ đánh giá mức độ viêm tụy, theo dõi nguy cơ biến chứng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng.