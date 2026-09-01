Đường huyết cao: Những loại trái cây nào nên ăn có chừng mực?

Sầu riêng

Sầu riêng có vị ngọt đậm, giàu carbohydrate và năng lượng nên có thể làm tăng đường huyết nếu ăn nhiều. Người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn, nhưng cần kiểm soát khẩu phần, tính vào tổng lượng carbohydrate trong ngày và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Mít

Mít chứa carbohydrate tự nhiên và có vị ngọt, người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn với lượng phù hợp. Do các múi nhỏ dễ khiến ăn quá tay, nên chia sẵn khẩu phần và cân đối với các nguồn carbohydrate khác trong bữa ăn, đồng thời hạn chế sản phẩm từ mít thêm đường.

Xoài chín

Xoài giàu vitamin, chất xơ và hợp chất thực vật nhưng khi chín có lượng carbohydrate đáng kể, ăn nhiều có thể làm tăng đường huyết. Người mắc đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn, nên ưu tiên xoài nguyên miếng, kiểm soát khẩu phần và hạn chế nước ép, sinh tố thêm đường.

Chuối chín

Chuối cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Khi chín, lượng đường tăng lên, vì vậy người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý độ chín, kích thước quả và khẩu phần, đồng thời cân đối với tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn.

Vải

Vải có vị ngọt, chứa carbohydrate tự nhiên nhưng do quả nhỏ nên dễ khiến người ăn dùng quá nhiều mà không để ý. Người cần kiểm soát đường huyết nên chủ động chia khẩu phần, ăn lượng vừa phải và hạn chế vải ngâm siro hoặc các sản phẩm có thêm đường.

Nhãn

Nhãn có vị ngọt, quả nhỏ nên dễ ăn nhiều trong một lần, khiến lượng carbohydrate nạp vào tăng và có thể ảnh hưởng đường huyết sau ăn. Người mắc đái tháo đường nên kiểm soát khẩu phần, ưu tiên nhãn tươi và hạn chế nhãn ngâm siro, chè hoặc món tráng miệng nhiều đường. Đồng thời, không tự ý điều chỉnh thuốc để ăn nhiều trái cây hơn.

Dứa chín

Dứa giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật nhưng vẫn chứa carbohydrate, vì vậy người mắc đái tháo đường cần tính vào tổng khẩu phần trong ngày. Nên ưu tiên dứa tươi nguyên miếng thay vì nước ép, đồng thời chọn dứa đóng hộp không thêm đường và tránh loại ngâm siro.