5 đặc sản nhất định phải thử khi du lịch Hà Giang dịp 2/9

1. Trải nghiệm hương vị thanh mát khó quên của phở chua Hà Giang

Nếu đã quá quen thuộc với bát phở bò nóng hổi nghi ngút khói của miền xuôi, phở chua Hà Giang sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Nguyên liệu cơ bản của món phở chua bao gồm bánh phở tươi được tráng mềm (chủ yếu là bánh phở tự tráng thủ công nên giữ được độ dẻo dai đặc trưng), ăn kèm thịt xá xíu đậm vị, vịt quay béo ngậy, lạc rang giòn bùi, lạp xưởng, xúc xích cùng các loại rau thơm như húng thơm, tỏi tươi và đu đủ hoặc dưa chuột nạo sợi.

Cái cốt yếu tạo nên phong vị của phở chua chính là phần nước dùng độc đáo, có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa. Nước dùng được chế từ các loại gia vị như hành, tỏi, ớt, giấm, đường, gừng... rồi đem hòa thêm chút bột năng để tạo độ sánh mịn quyến rũ. Vị chua ngọt lạ miệng quyện đều vào từng sợi phở tráng tươi giúp món ăn trở nên vô cùng thanh mát, rất thích hợp để thưởng thức trong tiết trời thu nhẹ nhàng.

Đặc sản vùng cao xôi ngũ sắc. Ảnh minh họa AI

2. Xôi ngũ sắc rực rỡ như bức tranh vùng cao

Đến Hà Giang vào dịp lễ hội hay các phiên chợ vùng cao, du khách dễ dàng bị thu hút bởi những chõ xôi ngũ sắc rực rỡ các màu: trắng, đỏ, xanh, tím, vàng... không chỉ đẹp mắt mà còn tỏa ra mùi thơm ngạt ngào của nếp mới quyện lẫn hương cỏ cây.

Món ăn này được chế biến từ những hạt gạo nếp nương tròn mẩy, thơm dẻo. Sắc màu tự nhiên của xôi hoàn toàn được tạo nên từ các loại lá rừng như lá cẩm, gấc, nghệ... không dùng bất kỳ hóa phẩm nào.

3. Mèn mén - Tinh hoa ẩm thực của đồng bào Mông

Một trong những món ăn truyền thống độc đáo lâu đời nhất của người Mông ở vùng cao nguyên đá chính là mèn mén. Món ăn được chế biến từ giống ngô ngon nhất của địa phương, không dùng ngô lai hay giống ngô ở các vùng khác. Chính vì thế, mèn mén luôn giữ được hương vị thơm ngon đặc biệt.

Để làm ra một bát mèn mén hoàn chỉnh, người dân phải trải qua công đoạn xay ngô, sàng sẩy rồi đồ chín tới hai lần bằng chõ gỗ. Mèn mén khi chín tới tỏa ra mùi thơm ngạt ngào của ngô nương.

Người địa phương thường ăn mèn mén kèm với một bát canh rau cải đắng, canh tẩu tẩu hoặc tẩu phớ để tăng thêm độ đậm đà, giúp món ăn dẻo mịn và dễ nuốt hơn.

4. Phở Tráng Kìm

Dừng chân ở Quản Bạ vào buổi sáng, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những quán phở nhỏ luôn tấp nập du khách. Phở tráng Kìm nổi tiếng bởi phần bánh phở được làm hoàn toàn thủ công: gạo nương được gặt về, ngâm kĩ rồi xay bột, tráng ngay tại chỗ và phơi phới trên những giàn nứa nên sợi phở mềm, dẻo nhưng không hề bị nhũn.

Ăn kèm bánh phở là thịt gà giống vùng cao nuôi dân dã, thịt chắc, dai ngọt, bì giòn sần sật và phần nước dùng ninh từ xương ngọt thanh tự nhiên, thoang thoảng mùi thảo quả đặc trưng của miền núi.

5. Cháo ấu tẩu - Món ăn khuya bồi bổ sức khỏe

Củ ấu tẩu vốn là một loại củ có độc tính nếu dùng sai cách nhưng qua bàn tay khéo léo và kĩ năng chế biến cầu kỳ của người dân Hà Giang lại trở thành một món ăn bổ dưỡng.

Củ ấu tẩu được chế biến theo kinh nghiệm lâu đời, ninh kỹ rồi nấu chung với gạo nương, chân giò heo và chút giấm chua. Bát cháo có màu nâu đậm, vị đắng nhẹ ban đầu nơi đầu lưỡi nhưng ngay sau đó sẽ chuyển thành vị ngọt hậu béo ngậy.

Ăn một bát cháo ấu tẩu vào buổi tối mùa thu se lạnh là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, giúp cơ thể thư giãn, xua tan mệt mỏi và mang lại giấc ngủ sâu sau chặng đường dài di chuyển.