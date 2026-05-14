Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Nhiều quan điểm trên mạng xã hội cho rằng lòng lợn "ít hại" hơn móng giò hay mỡ lợn vì chứa ít chất béo hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, cách nhìn này có thể khiến nhiều người chủ quan trước hàng loạt nguy cơ về tim mạch, gout, viêm gan và tồn dư độc chất từ nội tạng động vật.

Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết trên mạng xã hội liên tục đưa ra các bảng so sánh nhằm "giải oan" cho lòng lợn, cho rằng món ăn này không đáng lo như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang – Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng – Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, việc chỉ nhìn vào hàm lượng chất béo để đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm là chưa đầy đủ và có thể dẫn tới những hiểu lầm nguy hiểm cho sức khỏe.

Chuyên gia cho biết, dưới góc độ dinh dưỡng lâm sàng và độc học thực phẩm, lòng lợn vẫn là nhóm thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ về tần suất sử dụng, đặc biệt với người có bệnh nền tim mạch, rối loạn chuyển hóa hay gout.

Đừng nhầm giữa 'ít chất béo' và 'an toàn cho sức khỏe'

Nhiều người cho rằng lòng lợn ít nguy hiểm hơn mỡ hay móng giò vì nhìn bằng mắt thường không thấy quá nhiều mỡ. Tuy nhiên, TS Lê Thị Hương Giang cho biết điều đáng lo ở nội tạng động vật không chỉ nằm ở lượng chất béo tổng số mà còn ở mật độ cholesterol rất cao.

Lòng lợn là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, nhưng chuyên gia cảnh báo cần kiểm soát tần suất sử dụng để hạn chế nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Hàm lượng cholesterol trong lòng lợn có thể vượt ngưỡng khuyến cáo

Theo bảng thành phần thực phẩm, 100g lòng lợn có thể chứa khoảng 154 – 277mg cholesterol, trong khi thịt nạc chỉ dao động khoảng 60 – 70mg/100g. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 300mg cholesterol/ngày. Điều này đồng nghĩa chỉ một đĩa lòng nhỏ trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể nhanh chóng vượt ngưỡng an toàn.

Việc tiêu thụ cholesterol quá mức trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Nội tạng động vật có thể làm tăng nguy cơ tim mạch và đột quỵ

TMAO – hợp chất liên quan đến xơ vữa động mạch

Theo TS Lê Thị Hương Giang, nguy cơ từ lòng lợn không chỉ dừng lại ở cholesterol mà còn liên quan đến các chất chuyển hóa gây viêm trong cơ thể.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy thực phẩm giàu Choline và L-carnitine như nội tạng động vật khi đi vào đường ruột sẽ bị vi khuẩn chuyển hóa thành TMA, sau đó gan tiếp tục chuyển đổi thành TMAO (Trimethylamine N-oxide).

Hợp chất này được cho là có liên quan đến quá trình viêm thành mạch, làm cản trở khả năng đào thải mỡ máu xấu và thúc đẩy xơ vữa động mạch. Đây cũng là lý do nhiều người dù không ăn quá nhiều mỡ nhưng vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch nếu thường xuyên tiêu thụ nội tạng động vật.

Một trong những vấn đề đáng lo khác là nội tạng động vật vốn là nơi dễ tích tụ nhiều chất độc hại trong quá trình chăn nuôi và giết mổ.

Nội tạng động vật có thể chứa hàm lượng cholesterol, purin và tồn dư độc chất cao hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Kim loại nặng và tồn dư kháng sinh có thể tích tụ lâu dài

Theo chuyên gia, nhiều nghiên cứu độc học cho thấy nội tạng có nguy cơ chứa hàm lượng chì (Pb) và cadmium (Cd) cao hơn so với thịt cơ. Việc tích lũy các kim loại nặng này trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tới thận, gan và hệ xương.

Ngoài ra, trong chăn nuôi công nghiệp, các nhóm kháng sinh thường tồn dư nhiều tại hệ tiêu hóa của vật nuôi. Nếu tiêu thụ thường xuyên, người dùng có thể vô tình nạp vào cơ thể lượng kháng sinh dư thừa, làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh.

Nguy cơ từ hóa chất tẩy trắng nội tạng

Để lòng lợn có màu trắng đẹp, giòn và bắt mắt, một số cơ sở có thể sử dụng oxy già hoặc các chất tẩy công nghiệp trong quá trình sơ chế. Những hóa chất này nếu tồn dư trong thực phẩm có thể gây kích ứng tiêu hóa, viêm loét dạ dày và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Lòng lợn còn làm tăng nguy cơ gout và nhiễm khuẩn nguy hiểm

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên ăn chín, uống sôi và hạn chế các món lòng lợn chế biến tái để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Không chỉ ảnh hưởng chuyển hóa, lòng lợn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vi sinh vật và bệnh lý chuyển hóa nếu ăn không đúng cách.

Người bị gout cần đặc biệt hạn chế nội tạng động vật

Lòng lợn chứa hàm lượng Purin cao, có thể vượt trên 150mg/100g. Đây là yếu tố làm tăng axit uric máu, từ đó kích hoạt các cơn gout cấp và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Nguy cơ nhiễm vi khuẩn và virus nếu ăn chưa nấu chín kỹ

TS Lê Thị Hương Giang cảnh báo nội tạng lợn có thể là nguồn lây nhiễm virus viêm gan E (HEV) và liên cầu khuẩn lợn nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh. Các món như lòng tái, tiết canh hay nội tạng chưa nấu chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ viêm gan cấp, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm màng não nguy hiểm.

Chuyên gia khuyến cáo ăn lòng lợn đúng cách để giảm nguy cơ sức khỏe

Theo TS Lê Thị Hương Giang, dinh dưỡng không phải là việc so sánh món nào "ít xấu hơn" mà quan trọng là hiểu đúng bản chất của thực phẩm và kiểm soát lượng tiêu thụ hợp lý.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ăn lòng lợn quá 2 – 3 lần/tháng. Với người trên 40 tuổi hoặc đang mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, gout, mỡ máu hay bệnh tim mạch, nên hạn chế tối đa hoặc tránh sử dụng nội tạng động vật.

Bên cạnh đó, cần tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", tuyệt đối không ăn lòng tái hay tiết canh. Khi chế biến nên làm sạch kỹ bằng muối và chanh, đồng thời lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất độc hại.