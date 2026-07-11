'Bệnh lạ' khiến nhiều ngôi sao ĐT Anh và ĐT Na Uy lỡ tứ kết World Cup?

Không khí trước thềm trận đại chiến giữa đội tuyển Anh và Na Uy tại vòng tứ kết World Cup 2026 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khi một "cơn lốc" dịch bệnh bí ẩn bất ngờ bủa vây đại bản doanh của cả hai thế lực bóng đá này.

Theo một số nguồn tin, trận cầu sinh tử giữa hai đội tại thành phố Miami (Mỹ) đang đứng trước nguy cơ bị xáo trộn nghiêm trọng bởi sự hoành hành của một loại virus lạ, đe dọa tước đi cơ hội ra sân của hàng loạt ngôi sao trụ cột trong đội hình xuất phát ở cả hai bên chiến tuyến.

Bên phía Tam Sư, sự lo âu đang dâng cao khi tiền vệ trung tâm Declan Rice đã vắng mặt trong 2 buổi tập chiến thuật liên tiếp do nghi nhiễm một loại virus gây suy nhược đường ruột nghiêm trọng.

Tình hình đối với ngôi sao thuộc biên chế CLB Arsenal càng trở nên tồi tệ hơn, khi anh vốn dĩ đã phải nén đau để thi đấu với những tổn thương dây thần kinh phức tạp ở vùng gân kheo và thắt lưng dưới từ trước đó.

Declan Rice đã vắng mặt trong 2 buổi tập chiến thuật liên tiếp của ĐT Anh do nghi nhiễm một loại virus gây suy nhược đường ruột nghiêm trọng. Ảnh: Getty Images

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát thành một ổ dịch lớn tàn phá sức chiến đấu của toàn đội, ban y tế của ĐT Anh đã ngay lập tức thực hiện biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với Rice nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho những thành viên còn lại.

Cơn khủng hoảng nhân sự này đang đẩy huấn luyện viên Thomas Tuchel vào bài toán định hình lối chơi vô cùng nan giải trước thời điểm bóng lăn vào 4 giờ sáng 12/7 tới (giờ Việt Nam).

Không chỉ mất đi chốt chặn đáng tin cậy ở tuyến giữa, chiến lược gia người Đức còn phải lo lắng về tình trạng của trung vệ Marc Guehi, người cũng đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương gân kheo và chỉ có thể xác định khả năng thi đấu sau buổi kiểm tra y tế quyết định trong ngày 11/7 (giờ Việt Nam).

Trong bối cảnh trung vệ Jarell Quansah đang phải thụ án treo giò, còn cựu đội trưởng Jordan Henderson đã sớm nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương nghiêm trọng, những khoảng trống mênh mông nơi hệ thống phòng ngự buộc ban huấn luyện ĐT Anh phải đau đầu tìm kiếm các phương án dự phòng.

Cơn khủng hoảng nhân sự đang đẩy huấn luyện viên Thomas Tuchel vào một bài toán định hình lối chơi vô cùng nan giải trước trận tứ kết với Na Uy. Ảnh: Eddie Keogh/Getty Images

Ở phía đối diện, "bóng ma" dịch bệnh cũng không buông tha ĐT Na Uy khi những tin đồn về một loại virus lây lan trong nội bộ bắt đầu râm ran ngay sau chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8.

Người hâm mộ của đại diện đến từ Bắc Âu có lý do để đứng ngồi không yên khi tiền đạo Jørgen Strand Larsen được cho là đang liên tục bị hành hạ bởi những cơn sốt cao. Trong khi đó, hậu vệ Marcus Pedersen cũng rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể ngay trước thềm trận đấu với ĐT Anh.

Huấn luyện viên trưởng Stale Solbakken thậm chí phải thừa nhận một vài học trò của ông xuất hiện các triệu chứng suy nhược tương tự cúm ác tính, mà nguyên nhân chủ yếu được cho là do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa hệ thống điều hòa công suất lớn tại Mỹ và lịch trình di chuyển, thi đấu dày đặc xuyên suốt giải đấu.

Tiền đạo Jørgen Strand Larsen của ĐT được cho là đang liên tục bị hành hạ bởi những cơn sốt cao. Ảnh: ELSA

Dù vậy, nhằm ổn định tâm lý chiến đấu cho toàn đội trước trận đánh mang tính sống còn, phía Na Uy đã nhanh chóng có những động thái mạnh mẽ để dập tắt các thông tin tiêu cực.

Ông Ola Sand, bác sĩ trưởng của ĐT Na Uy khẳng định chắc chắn rằng tất cả các cầu thủ trong danh sách đăng ký hiện đều ở trạng thái thể lực tốt nhất và những người bị ảnh hưởng nhẹ bởi virus chỉ là một vài thành viên trong ban huấn luyện.

Đồng tình với nhận định đó, huấn luyện viên Solbakken nhấn mạnh, những tin đồn thất thiệt vừa qua sẽ không thể làm lung lạc tinh thần của tập thể và các chiến binh Bắc Âu đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận tứ kết mang tính lịch sử trước người Anh, dù bầu không khí cẩn trọng tại nơi đóng quân vẫn được đẩy lên mức tối đa.

Huấn luyện viên trưởng ĐT Na Uy Stale Solbakken thừa nhận một vài học trò của ông xuất hiện các triệu chứng suy nhược tương tự cúm ác tính. Ảnh: Bradley Collyer/PA Wire.

Khi thời gian đến thời điểm bóng lăn tại Miami chỉ còn được tính bằng giờ, cả ĐT Anh và Na Uy đều đang phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã nhất ở một thời điểm vô cùng nhạy cảm của chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới.

Do đó, trận đại chiến sắp tới giữa hai đội không thuần túy là cuộc đấu trí đỉnh cao về mặt chiến thuật giữa hai chiến lược gia Thomas Tuchel và Stale Solbakken, mà đã biến thành một cuộc chiến sinh tồn thực sự chống lại những hiểm họa vô hình bên ngoài sân cỏ.