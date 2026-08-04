Bác sĩ chỉ ra 10 sai lầm ban đêm tàn phá chức năng thận

Bác sĩ chuyên khoa Thận Hong Yong-xiang (Trung Quốc) chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng nhiều người cho rằng bản thân còn trẻ, có thói quen tập luyện thể thao thì sẽ khó mắc các bệnh về thận. Tuy nhiên, sự suy giảm chức năng thận thường không xảy ra trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của việc tích tụ các thói quen sinh hoạt sai lầm trong nhiều năm.

Ông đã tổng hợp "Bảng xếp hạng 10 hành vi hại thận trước khi đi ngủ" để nhắc nhở người dân tự kiểm tra lại sinh hoạt hàng ngày của mình.

Bảng xếp hạng các thói quen gây hại cho thận

Bác sĩ Hong Yong-xiang chỉ ra, vị trí thứ 10 đến thứ 6 trong bảng xếp hạng lần lượt là:

Vị trí thứ 10: Đốt nến thơm hoặc hương vòng giá rẻ trong không gian kín.

Vị trí thứ 9: Nhịn tiểu trước khi đi ngủ.

Vị trí thứ 8: Bật điều hòa quá lạnh.

Vị trí thứ 7: Tắm nước lạnh.

Vị trí thứ 6: Không bổ sung nước sau khi vận động cường độ cao.

Trong đó, nếu sau khi vận động mạnh ra nhiều mồ hôi mà không bổ sung nước có thể gây ra tình trạng mất nước, trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn dẫn đến hội chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis), làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp tính.

Các vị trí từ thứ 5 đến thứ 2 bao gồm:

Vị trí thứ 5: Dùng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử thời gian dài trước khi đi ngủ.

Vị trí thứ 4: Uống một lượng nước lớn hoặc uống trà đậm, cà phê trong thời gian ngắn.

Vị trí thứ 3: Ăn đêm nhiều muối.

Vị trí thứ 2: Uống rượu để dễ ngủ.

Bác sĩ Hong Yong-xiang cảnh báo, những thói quen này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, đồng thời làm tăng huyết áp hoặc gánh nặng chuyển hóa, về lâu dài có nguy cơ làm tăng bệnh thận mạn tính.

Trong đó, các món ăn chứa lượng natri cao như gà rán muối ớt, mì ăn liền, đồ kho có thể làm tăng protein niệu và đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận. Việc uống một lượng nước lớn trong thời gian ngắn trước khi đi ngủ dễ làm tăng lượng nước tiểu vào ban đêm, khiến bạn phải dậy đi tiểu nhiều lần, từ đó phá vỡ cấu trúc giấc ngủ.

Dùng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử thời gian dài trước khi đi ngủ gây hại thận. Ảnh: Nguyễn Nam

"Thủ phạm" đứng đầu bảng xếp hạng

Đối với vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, đó chính là tự ý sử dụng các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), ví dụ như Ibuprofen, Naproxen...

Bác sĩ Hong Yong-xiang cho biết, nhiều người do đau đầu hoặc đau nhức khớp có thói quen tự ý uống thuốc giảm đau trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, nhóm thuốc này sẽ chế ngự quá trình tổng hợp prostaglandin, dẫn đến co mạch máu thận và khiến lưu lượng máu đến thận giảm đột ngột.

Nếu đồng thời đi kèm với tình trạng mất nước, tuổi tác cao hoặc bản thân đã có bệnh thận mạn tính, hành vi này rất dễ bùng phát suy thận cấp tính. Theo hướng dẫn về tổn thương thận cấp của KDIGO đã chỉ rõ, NSAIDs là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra tổn thương thận cấp do thuốc (AKI) trên lâm sàng.