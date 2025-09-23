Có phải nam giới uống sữa đậu nành bị vô sinh?

Tôi nghe nhiều người nói nam giới uống sữa đậu nành sau một thời gian sẽ bị yếu sinh lý, có người vô sinh, có người sẽ mất đi nam tính? (Văn Lộc, Thanh Hóa)

Trả lời

Trong thành phần của đậu nành có chất isoflavones, cấu trúc gần giống estrogen ở nữ giới nên thường bị lầm tưởng ảnh hưởng xấu đến nội tiết tố nam. Thực chất, isoflavones không phải là estrogen nên nam giới uống sữa đậu nành sẽ không bị nữ tính hóa.

Về việc uống sữa đậu nành ảnh hưởng xấu đến chất lượng tinh trùng, dẫn tới vô sinh lại càng không có căn cứ.

Sữa đậu nành không ảnh hưởng tới tinh trùng ở 5 khía cạnh gồm: Số lượng tinh trùng, chất lượng tinh trùng, mức độ xuất tinh, khả năng xuất tinh và hình dạng tinh trùng. Đàn ông tại Nhật Bản uống sữa đậu nành rất nhiều từ khi ngưng bú sữa mẹ. Đến nay, thế giới vẫn chưa ghi nhận nghiên cứu nào cho thấy trường hợp vô sinh của đàn ông Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung xuất phát từ việc uống nhiều sữa đậu nành.

Do không ảnh hưởng đến tinh trùng nên sữa đậu nành sẽ không gây vô sinh cho nam giới. Hàm lượng isoflavones trong loại đậu này hỗ trợ rất tốt trong quá trình điều trị tinh trùng ít ở nam giới, cải thiện tình trạng vô sinh nam hiệu quả.

Đậu nành và sữa đậu nành nói riêng rất có lợi cho sức khỏe nam giới. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, đậu nành mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nam giới:

Giúp hệ xương khớp chắc khỏe: Sữa đậu nành chứa nhiều dưỡng chất giúp phòng chống loãng xương và phát triển cơ bắp rất tốt.

Giảm cholesterol trong máu: Loại đậu này giúp giảm cholesterol trong máu khi kết hợp chế độ ăn uống ít chất béo bão hòa. Mỗi ngày, nam giới có thể ăn khoảng 25g protein đậu nành sẽ giúp giảm cholesterol trong máu hiệu quả.

Phòng chống bệnh tiểu đường: Đậu nành có chỉ số glycemic thấp, không làm tăng đường trong máu như carbohydrate khác. Lượng protein dồi dào trong đậu nành sẽ giúp chuyển hóa chất béo trong gan và mô mỡ, hạn chế sự hình thành những axit béo và cholesterol mới, qua đó phòng bệnh tiểu đường rất hiệu quả.

Điều hòa huyết áp: Sữa đậu nành chứa lượng arginine dồi dào. Đây là loại axit amin hỗ trợ kiểm soát huyết áp rất tốt. Isoflavone trong đậu nành cũng có tác dụng hạ huyết áp. Do đó, bổ sung sữa đậu nành vào chế độ ăn uống mỗi ngày sẽ giúp nam giới duy trì huyết áp ổn định.

Giảm nguy cơ bệnh tuyến tiền liệt: Thường xuyên uống sữa đậu nành sẽ hỗ trợ cơ thể chống lại lão hóa, bảo vệ da, kiểm soát tốt cân nặng, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, giảm nguy cơ bệnh tim mạch (tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ…), giảm nguy cơ loãng xương.