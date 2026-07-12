4 thói quen 'phá thận', nghe xong nhiều người mới giật mình vì… quá quen

Theo bác sĩ Guo Kai, Phó trưởng khoa Tiết niệu tại Bệnh viện Châu Giang (Trung Quốc), thận có nhiệm vụ chính là lọc máu, đào thải các chất như ure, creatinin và điều hòa nước – điện giải trong cơ thể. Trong khi đó, hoạt động tình dục chủ yếu liên quan đến hệ tim mạch, thần kinh và nội tiết.

Vì vậy, ở người khỏe mạnh, việc quan hệ tình dục điều độ không khiến thận “teo” hay suy yếu như nhiều người vẫn lo ngại.

Vì sao nhiều người quan hệ nhiều lại cảm thấy mệt?

Thực tế, một số người sau giai đoạn quan hệ dày đặc có thể cảm thấy mệt mỏi, đau lưng, uể oải và nghĩ rằng mình bị “yếu thận”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thường nằm ở tình trạng kiệt sức toàn thân.

Khi hoạt động quá mức trong thời gian ngắn – đặc biệt nếu kèm theo thiếu ngủ, uống rượu bia hoặc mất nước, cơ thể có thể gặp các vấn đề như tăng nhịp tim, huyết áp, mất nước qua mồ hôi và thiếu thời gian phục hồi.

Những yếu tố này có thể làm giảm tạm thời lưu lượng máu đến thận, khiến cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, đó không phải là tổn thương thận thực sự.

Ngược lại, nhiều thói quen trong đời sống hằng ngày mới là nguyên nhân khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian.

Nhịn tiểu thường xuyên

Đây là thói quen rất phổ biến ở dân văn phòng, tài xế hoặc những người bận rộn. Khi nhịn tiểu quá lâu, bàng quang bị căng quá mức và áp lực trong đường tiết niệu tăng cao.

Trong một số trường hợp, nước tiểu có thể trào ngược lên niệu quản và thận, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu vi khuẩn lan lên thận, nguy cơ viêm thận và suy giảm chức năng lọc máu có thể tăng lên.

Nói cách khác, việc nhịn tiểu thường xuyên gây hại cho thận rõ ràng hơn nhiều so với nỗi lo quan hệ tình dục quá nhiều.

Ăn uống quá nhiều đạm và rượu bia

Những bữa lẩu hải sản, nội tạng, thịt đỏ kèm theo rượu bia là thói quen khá phổ biến trong các buổi tụ họp. Tuy nhiên, thực phẩm giàu đạm và purin khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric.

Rượu bia lại làm giảm khả năng đào thải axit uric của thận. Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao kéo dài, các tinh thể có thể lắng đọng trong ống thận và gây tổn thương mô thận.

Nếu thói quen này lặp lại thường xuyên, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận sẽ tăng lên đáng kể.

Uống quá ít nước

Nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát, thậm chí cả ngày làm việc chỉ uống vài cốc nước. Khi cơ thể thiếu nước, lưu lượng máu đến thận giảm và quá trình lọc chất thải cũng bị ảnh hưởng.

Nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng này kéo dài, các tổn thương nhỏ có thể tích lũy và ảnh hưởng đến chức năng thận.

So với việc lo lắng quan hệ tình dục có “hao thận” hay không, việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày lại quan trọng hơn nhiều.

Thức khuya kéo dài

Không ít người cho rằng chỉ cần ngủ đủ số giờ là được. Tuy nhiên, nhịp sinh học của cơ thể mới là yếu tố quan trọng. Thận và hệ nội tiết có chu kỳ hoạt động gắn liền với giấc ngủ ban đêm.

Việc thường xuyên thức đến 2–3 giờ sáng có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm tăng hormone stress, ảnh hưởng đến huyết áp và tuần hoàn máu đến thận.

Theo thời gian, các vi mạch ở cầu thận có thể bị tổn thương âm thầm, khiến chức năng lọc máu suy giảm mà người bệnh không dễ nhận ra.

Điều quan trọng vẫn là lối sống lành mạnh

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hoạt động tình dục điều độ ở người khỏe mạnh không phải là nguyên nhân gây suy thận. Điều đáng lo hơn chính là những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học kéo dài trong nhiều năm.

Để bảo vệ sức khỏe thận, các bác sĩ khuyến nghị nên uống đủ nước, hạn chế rượu bia, tránh nhịn tiểu, duy trì chế độ ăn cân bằng và ngủ đúng giờ.

Đôi khi, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày lại có tác động lớn hơn nhiều so với những nỗi lo mà chúng ta vẫn nghĩ đến.