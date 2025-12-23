Vị "thuốc quý trời ban" bổ tim, chống lão hóa cực tốt lại cực sẵn ở Việt Nam

Tăng cường hệ miễn dịch

Ngó sen là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò thiết yếu trong việc kích thích sản xuất bạch cầu – những tế bào bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh. Việc tiêu thụ ngó sen thường xuyên giúp củng cố hàng rào miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của gốc tự do, và giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các bệnh thông thường, duy trì sức khỏe tổng thể.

Cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Ngó sen rất giàu chất xơ (dietary fiber). Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn và thêm khối lượng cho phân. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Ngoài ra, chất xơ còn hỗ trợ duy trì sức khỏe đường ruột bằng cách nuôi dưỡng và hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi.

Ngó sen cực quen mặt ở Việt Nam lại tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Freepik)

Điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch

Hàm lượng kali (potassium) cao trong ngó sen giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể và đối phó với tác động tiêu cực của natri (muối), từ đó hỗ trợ làm giãn thành mạch máu. Kali hoạt động như một chất giãn mạch tự nhiên, giúp giảm căng thẳng lên hệ thống tim mạch, điều hòa nhịp tim, ổn định huyết áp và ngăn ngừa các vấn đề tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Cung cấp năng lượng bền vững và giảm mệt mỏi

Ngó sen chứa một lượng đáng kể các vitamin nhóm B, đặc biệt làpyridoxine (vitamin B6) và thiamine (vitamin B1). Các vitamin này đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa carbohydrate thành glucose – nguồn năng lượng chính của cơ thể. Bằng cách tăng cường trao đổi chất và cung cấp nguồn năng lượng ổn định, ngó sen giúp bạn duy trì sự tỉnh táo, nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Không chỉ cung cấp năng lượng, vitamin B6 (pyridoxine) trong ngó sen còn có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine. Đây là những hormone "hạnh phúc" giúp điều chỉnh tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái và bình tĩnh. Việc bổ sung ngó sen vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống tinh thần.

Hỗ trợ quá trình đông máu và chữa lành vết thương

Ngó sen là nguồn cung cấp sắt (iron) và đồng (copper) tuyệt vời. Sắt là thành phần cốt yếu để tạo ra tế bào máu khỏe mạnh, cần thiết cho việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Đồng giúp tăng cường khả năng hấp thụ Sắt. Quan trọng hơn, cả hai khoáng chất này đều cần thiết để hỗ trợ quá trình đông máu tự nhiên của cơ thể, giúp vết thương nhỏ nhanh chóng được bịt kín và thúc đẩy tốc độ chữa lành tổn thương.

Duy trì làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa lão hóa

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào, ngó sen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì sức khỏe làn da. Vitamin C là thành phần không thể thiếu để cơ thể tổng hợp collagen, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Ngoài ra, chất chống oxy hóa còn bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, góp phần giúp làn da tươi trẻ và rạng rỡ hơn.