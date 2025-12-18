Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Phát hiện nhiều 'điểm yếu' để loại bỏ tế bào ung thư

Tăng cường cơ chế "giám sát miễn dịch" của cơ thể

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu, với 9,7 triệu ca tử vong mỗi năm. Điều này cho thấy tế bào ung thư có khả năng phát triển mạnh mẽ và lẩn tránh nhiều cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, từ đó hình thành và di căn sang các cơ quan khác.

Trong điều trị ung thư hiện đại, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều "điểm yếu" của tế bào ung thư và tìm cách khai thác chúng, trong đó, hệ miễn dịch có khả năng loại bỏ tế bào ung thư.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, cơ thể chúng ta có cơ chế "giám sát miễn dịch" để phát hiện và loại bỏ các tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư. Nhờ vậy, nhiều tế bào ung thư bị loại bỏ ngay từ đầu, không kịp phát triển thành khối u.

Khi ung thư tìm cách "trốn thoát" khỏi hệ miễn dịch, các liệu pháp miễn dịch hiện đại được ứng dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng giám sát này, giúp cơ thể chủ động chống lại ung thư.

Yếu tố kìm hãm tế bào ung thư: Hệ miễn dịch tốt

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine vào năm 2019 của các nhà khoa học tại Đại học Texas, Austin (Mỹ) đã chỉ ra rằng hệ miễn dịch có thể tiêu diệt tế bào ung thư.

Điều mà tế bào ung thư sợ nhất là sự kiểm soát và tiêu diệt của hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Hệ thống miễn dịch có khả năng nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường, bao gồm cả tế bào ung thư. Đồng thời, hệ miễn dịch còn giúp sửa chữa những hư hỏng của ADN.

Hệ thống miễn dịch bao gồm các tế bào và phân tử có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Một trong những thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch là hạch bạch huyết, nơi các tế bào miễn dịch được hình thành và phát triển.

Khi tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ cố gắng nhận diện và tiêu diệt chúng. Do đó, việc tăng cường hệ miễn dịch hàng ngày là một cách đơn giản, hiệu quả giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư.

Ảnh minh họa.

Hệ miễn dịch tác động thế nào đến tế bào ung thư?

Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư không phải lúc nào cũng bị hệ thống miễn dịch tiêu diệt. Tế bào ung thư có khả năng biến đổi và thay đổi các phân tử trên bề mặt của mình để tránh sự nhận diện của hệ thống miễn dịch. Chúng thậm chí có thể tạo ra các chất ức chế hoạt động của hệ thống miễn dịch. Điều này làm cho việc điều trị và tiêu diệt tế bào ung thư trở nên khó khăn.

Hiện nay, các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra những loại thuốc nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch, huấn luyện chúng để tìm ra những cơ chế kháng thuốc và tiêu diệt tế bào ung thư.

Giải pháp tăng cường hệ miễn dịch ngăn ngừa tế bào ung thư

- Duy trì chế độ ăn uống đa dạng, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, để tăng cường hệ miễn dịch. Không hút thuốc, uống rượu có chừng mực...

- Thực hiện tập thể dục thường xuyên ở cường độ vừa phải.

- Đặt mục tiêu ngủ 7-9 giờ mỗi đêm. Cố gắng duy trì lịch trình ngủ, thức dậy và đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

- Quản lý tốt căng thẳng: Bằng cách thực hiện tập thể dục, thiền, tập thở hay một sở thích cụ thể để giảm cảm giác căng thẳng.

- Vệ sinh tay thường xuyên: Thực hiện rửa tay khi đi từ ngoài vào nhà, trước và sau khi chuẩn bị và ăn uống, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho hoặc xì mũi.