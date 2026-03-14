3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan!

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư qua khám sàng lọc

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong 3 ngày từ 10 đến 12/3/2026, các bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu đã phát hiện 8 trường hợp ung thư thông qua chương trình khám sàng lọc.

Đáng chú ý, trong số này có tới 5 bệnh nhân mắc ung thư vú, trong đó có những người còn rất trẻ, chỉ 28 và 31 tuổi. Con số này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng ung thư không còn là căn bệnh chủ yếu xuất hiện ở người cao tuổi như trước đây.

Các bác sĩ cho biết phần lớn những trường hợp được phát hiện lần này đều đến khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ, không có triệu chứng bất thường rõ rệt. Nhờ các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, tổn thương ung thư đã được phát hiện ở giai đoạn sớm, giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới.

Đáng lo ngại là xu hướng mắc bệnh đang có dấu hiệu trẻ hóa, với nhiều trường hợp xuất hiện ở nhóm tuổi 30–40. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống ung thư và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin một cách bình tĩnh và khoa học, tránh tâm lý hoang mang quá mức. Không phải ai cũng có nguy cơ giống nhau, nhưng những người có tiền sử gia đình mắc ung thư cần đặc biệt lưu ý.

Nhóm này được xem là đối tượng nguy cơ cao và nên thực hiện tầm soát ung thư vú sớm, định kỳ để phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn đầu.

Nhiều người phát hiện ung thư khi cơ thể chưa có triệu chứng

Một thực tế đáng chú ý là nhiều bệnh nhân ung thư được phát hiện khi cơ thể hoàn toàn chưa có dấu hiệu rõ ràng.

Các trường hợp trẻ tuổi vừa được phát hiện tại Bạch Mai đều không xuất hiện triệu chứng bất thường như đau, sờ thấy khối u hay thay đổi rõ rệt ở tuyến vú. Họ đi khám đơn giản vì có ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Theo các bác sĩ, nếu chỉ chờ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sờ thấy khối u hoặc tổn thương lan rộng mới đi khám thì cơ hội điều trị sẽ giảm đáng kể.

Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của nhiều kỹ thuật chẩn đoán như siêu âm vú, chụp X-quang tuyến vú (mammography) hay chụp cộng hưởng từ (MRI), nhiều tổn thương ung thư có thể được phát hiện ngay từ giai đoạn rất sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa lan rộng.

Ảnh minh họa.

Vì sao tầm soát ung thư ngày càng quan trọng?

Theo các chuyên gia y tế, tầm soát ung thư mang lại nhiều lợi ích quan trọng đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Trước hết, phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp tăng đáng kể khả năng điều trị thành công và giảm nguy cơ tử vong. Khi khối u còn nhỏ và chưa di căn, nhiều phương pháp điều trị có thể đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, tầm soát giúp phát hiện bệnh ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng. Đây là yếu tố quan trọng vì nhiều loại ung thư tiến triển âm thầm trong thời gian dài trước khi biểu hiện rõ ràng.

Việc phát hiện sớm cũng giúp giảm chi phí điều trị. So với các giai đoạn muộn, điều trị ung thư giai đoạn đầu thường đơn giản hơn, ít tốn kém hơn và giảm gánh nặng cho người bệnh cũng như gia đình.

Ngoài ra, điều trị sớm còn giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn, giảm các biến chứng nặng nề do ung thư gây ra.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo khuyến cáo của bác sĩ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư.